Triplete de Messi: Argentina arrancó el Mundial a puro gol y el 10 alcanzó la cima

La Scaloneta dio su primer paso en el Mundial 2026 y lo hizo con una contundencia que ilusiona a todo el país. En un partido donde el equipo demostró solidez, todas las luces se posaron sobre un solo nombre: Lionel Messi. El capitán argentino volvió a demostrar que su jerarquía no tiene techo y, con un triplete memorable, sentenció el triunfo frente a Argelia.

Más allá de la victoria colectiva, la tarde tuvo un sabor especial por el registro personal que alcanzó el "10". Con sus tres conquistas frente al conjunto africano, Messi llegó a los 16 goles en Copas del Mundo, alcanzando la línea del alemán Miroslav Klose. De esta manera, el rosarino se subió a lo más alto del ranking histórico de goleadores del certamen, un logro que agiganta aún más el titulo de leyenda a sus casi 39 años.

El encuentro, que se vivió con nervios y expectativa en cada rincón de Esquel, encontró en Messi al conductor de los ataques albicelestes. Frente a una Argelia que buscó cerrar espacios, la precisión del capitán fue la llave maestra para abrir el marcador y, posteriormente, sentenciar el trámite del partido.

El despliegue de la Selección dejó en claro que el hambre de gloria del equipo está intacta.

Con este arranque, Messi no solo le regala al hincha la esperanza de ir por el bicampeonato, sino que sigue reescribiendo los libros de historia del fútbol mundial. Ahora, el desafío será seguir sumando en la tabla de goleadores y, sobre todo, continuar avanzando con paso firme en este camino mundialista que acaba de comenzar.