Argentina debuta en el Mundial 2026: Scaloni confirmó el equipo con una sorpresa en la defensa

A horas del estreno en la Copa del Mundo 2026, Lionel Scaloni despejó las dudas que rodeaban a la alineación titular. Tras una preparación marcada por las recuperaciones físicas de varias piezas clave de la "columna vertebral" del equipo campeón, Argentina saldrá al campo con un esquema de cuatro defensores, descartando la variante de línea de tres que se había ensayado en las prácticas previas.

La noticia más resonante del once inicial es la salida del equipo de Nicolás Otamendi. El experimentado defensor, reciente refuerzo de River Plate, ocupará un lugar entre los relevos, dando paso a una zaga central consolidada.

El equipo formará con: Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; una línea defensiva integrada por Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. En el mediocampo, Scaloni apuesta por la solvencia de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que la ofensiva estará liderada por Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Sobre la situación de Julián Álvarez, el cuerpo técnico mantiene cautela: aunque está en consideración y tiene posibilidades de sumar minutos, se decidió esperar a que alcance el 100% de su condición física antes de devolverle la titularidad.

En cuanto al lateral derecho, Molina —quien dejó atrás un desgarro— se perfila como el titular, aunque el cuerpo técnico contempla el ingreso de Gonzalo Montiel durante el complemento, valorando su buena recuperación física tras los amistosos previos.

Argentina se medirá ante un equipo argelino que, bajo la dirección técnica de Vladimir Petković —conocido por Scaloni desde sus épocas como jugador en la Lazio—, buscará replegarse y explotar la velocidad en el contragolpe. La amenaza principal del conjunto africano será su capitán, el experimentado Riyad Mahrez, de 35 años, quien aporta toda su jerarquía internacional tras su paso por el fútbol inglés y su presente en la Liga Saudí.

El partido se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas, marcando el inicio de una nueva ilusión mundialista para el equipo nacional.