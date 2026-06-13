El Centro de Rehabilitación Visual de Trelew festejó su 44° aniversario

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, formó parte de la celebración por el 44° aniversario del Centro de Rehabilitación Visual de Trelew, una institución de referencia en la promoción de la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de personas con discapacidad visual.

Del encuentro participaron la titular del organismo chubutense, Florencia Papaiani; la secretaria de Desarrollo Humano y Comunitario de la Municipalidad de Trelew, Carola Cordón; autoridades provinciales, trabajadores, profesionales, usuarios y familiares que forman parte de la historia cotidiana de la institución.

*Inclusión y más oportunidades*

Durante la jornada se destacó el crecimiento sostenido que ha experimentado el Centro en los últimos años, ampliando propuestas y espacios destinados a la rehabilitación integral de personas con baja visión y ceguera, a través de talleres, acompañamiento profesional, actividades de inclusión comunitaria y herramientas que fortalecen la autonomía personal.

En la oportunidad, la ministra Florencia Papaiani transmitió el saludo y reconocimiento del Gobierno Provincial a quienes integran la institución y resaltó el compromiso humano que caracteriza al equipo de trabajo.

“Queremos felicitar a su equipo directivo y a todo el personal que, con muchísimo amor, compromiso y dedicación, día a día convierten este espacio en una verdadera familia para muchos vecinos y vecinas de Trelew. El crecimiento que ha tenido el Centro de Rehabilitación Visual es el resultado del esfuerzo colectivo y de una mirada que pone siempre a las personas en el centro de cada acción”, expresó la funcionaria.

Asimismo, Papaiani destacó el valor de las políticas y dispositivos que promueven la inclusión plena de las personas con discapacidad, fortaleciendo su participación activa en la comunidad y garantizando mayores oportunidades para el desarrollo de proyectos de vida autónomos.

A lo largo de sus 44 años de trayectoria, el Centro de Rehabilitación Visual se ha consolidado como un espacio fundamental para la rehabilitación, la contención y el acompañamiento de personas con discapacidad visual, contribuyendo a construir una sociedad más inclusiva, accesible y solidaria.