-10°
-1° -10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 13 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
13 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Centro de Rehabilitación Visual de Trelew festejó su 44° aniversario

Espacio clave para la rehabilitación, la contención y el acompañamiento de personas con discapacidad visual.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

 

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, formó parte de la celebración por el 44° aniversario del Centro de Rehabilitación Visual de Trelew, una institución de referencia en la promoción de la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de personas con discapacidad visual.

 

 

Del encuentro participaron la titular del organismo chubutense, Florencia Papaiani; la secretaria de Desarrollo Humano y Comunitario de la Municipalidad de Trelew, Carola Cordón; autoridades provinciales, trabajadores, profesionales, usuarios y familiares que forman parte de la historia cotidiana de la institución.  

 

 

*Inclusión y más oportunidades*

 

 

Durante la jornada se destacó el crecimiento sostenido que ha experimentado el Centro en los últimos años, ampliando propuestas y espacios destinados a la rehabilitación integral de personas con baja visión y ceguera, a través de talleres, acompañamiento profesional, actividades de inclusión comunitaria y herramientas que fortalecen la autonomía personal.

 

 

En la oportunidad, la ministra Florencia Papaiani transmitió el saludo y reconocimiento del Gobierno Provincial a quienes integran la institución y resaltó el compromiso humano que caracteriza al equipo de trabajo.

 

 

“Queremos felicitar a su equipo directivo y a todo el personal que, con muchísimo amor, compromiso y dedicación, día a día convierten este espacio en una verdadera familia para muchos vecinos y vecinas de Trelew. El crecimiento que ha tenido el Centro de Rehabilitación Visual es el resultado del esfuerzo colectivo y de una mirada que pone siempre a las personas en el centro de cada acción”, expresó la funcionaria.

 

 

Asimismo, Papaiani destacó el valor de las políticas y dispositivos que promueven la inclusión plena de las personas con discapacidad, fortaleciendo su participación activa en la comunidad y garantizando mayores oportunidades para el desarrollo de proyectos de vida autónomos.

 

 

A lo largo de sus 44 años de trayectoria, el Centro de Rehabilitación Visual se ha consolidado como un espacio fundamental para la rehabilitación, la contención y el acompañamiento de personas con discapacidad visual, contribuyendo a construir una sociedad más inclusiva, accesible y solidaria.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Chubut confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo para estatales y jubilados
2
 Alerta climática: la OMM y el SMN advierten sobre el inicio del fenómeno "El Niño"
3
 Torres inauguró una nueva sucursal del Banco del Chubut en Corcovado
4
 El frío no es el culpable: la neumonóloga Laura Bustamante explica por qué nos enfermamos en invierno
5
 ¿Querés saber cómo está La Hoya? Seguí el minuto a minuto desde tu casa
1
 Cofradía Arte Sur propone una tarde de feria, poesía y música
2
 Hoy se celebra el Día Nacional del Escritor y la Escritora Argentina
3
 Costanera Sur recibió equipamiento tecnológico a través de Punto Digital
4
 Hoy celebra su 8° aniversario Urban Dance Esquel
5
 Gran apoyo de la Municipalidad de Trevelin para el boxeador Axel Antimán
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -