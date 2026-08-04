Hay alerta para este martes: Anuncian el regreso de la nieve

El invierno volverá a mostrar su cara más activa este martes en la Comarca Andina. Después de un lunes con lluvias y algunos momentos de sol, las condiciones cambian de manera marcada y la nieve vuelve a instalarse como protagonista, especialmente en la cordillera y sectores altos.

La jornada comenzará con ambiente muy frío. Durante las primeras horas la temperatura rondará los 2° a 3°, aunque la sensación térmica será menor por el viento. A medida que avance la mañana aumentarán las precipitaciones y la nieve ganará intensidad.

El período de mayor impacto se espera entre el mediodía y la tarde. En ese tramo del día la temperatura alcanzará alrededor de 7°, mientras el viento del oeste se intensificará con velocidades de 18 a 19 km/h, y ráfagas de hasta 52 km/h.

La nubosidad será abundante durante toda la jornada y las precipitaciones aparecerán en distintos momentos. En los valles podrá alternar entre lluvia y nieve, mientras que en áreas más elevadas se esperan nevadas persistentes. La isoterma de 0° oscilará entre los 900 y 1.200 metros, favoreciendo acumulaciones en cotas medias y altas.

Además, rige una alerta amarilla por nevadas. Se prevén acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, con valores que podrían superarse de manera puntual. Tampoco se descarta la presencia de viento blanco en sectores cordilleranos, por lo que quienes deban viajar deberían consultar el estado de las rutas antes de salir.

Hacia la noche continuarán las precipitaciones, aunque con menor intensidad que durante la tarde. El viento seguirá siendo protagonista y mantendrá una sensación de frío marcada en gran parte de la Comarca Andina.

O.P.