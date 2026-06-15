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15 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Mundial 2026: resultados del fin de semana

Repasamos lo que dejaron los encuentros del fin de semana en el Mundial 2026. Un balance completo de los marcadores y el rendimiento de los equipos en sus presentaciones iniciales.
Por Redacción Red43

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La apertura de esta Copa del Mundo no solo trajo consigo el entusiasmo de los hinchas, sino también la primera medida de rendimiento real para los equipos que buscan consolidar su estilo de juego desde el inicio.

 

Viernes: el debut del local

 

El Grupo D vio acción con una presentación que marcó el ritmo del fin de semana:

 

Grupo D: Estados Unidos 4 – 1 Paraguay. El anfitrión tuvo un estreno soñado, logrando una victoria contundente frente a su gente y posicionándose rápidamente en la cima de su grupo.

 

 

Sábado: paridad en el campo de juego

 

La jornada del sábado se caracterizó por la intensidad y el equilibrio en cada zona:

 

Grupo B: Catar 1 – 1 Suiza. Un duelo cerrado donde el orden táctico de ambos equipos derivó en una repartición de puntos inicial.

 

 

Grupo C: Brasil 1 – 1 Marruecos. En uno de los platos fuertes del debut, el seleccionado brasileño no pudo quebrar la férrea resistencia marroquí, sentenciando una igualdad que mantiene las expectativas abiertas en el grupo.

 

Grupo A: Haití 0 – 1 Escocia. Los escoceses lograron un triunfo estratégico, obteniendo una victoria fundamental en un debut que les permite iniciar el torneo con la ventaja de los tres puntos.

 

 

Domingo: sorpresas y cierres intensos

 

El domingo continuó con los estrenos restantes, confirmando que la paridad será la tónica de esta primera fase:

 

Grupo E: Australia 2 – 0 Turquía. Los australianos mostraron una gran eficacia en el área rival, logrando un triunfo sólido que los coloca como protagonistas de su grupo.

 

 

Grupo F: Países Bajos 2 – 2 Japón. Fue, probablemente, el partido más atractivo del fin de semana. Un empate vibrante que reflejó la vocación ofensiva de ambos conjuntos en su primer compromiso mundialista.

 

 

Grupo G: Costa de Marfil 1 – 0 Ecuador. En un encuentro sumamente disputado, los africanos consiguieron una victoria mínima que, en el contexto de un grupo cerrado, resulta vital para encarar la siguiente fecha.

 

Con esta primera serie de partidos disputada, la fase de grupos ya es una realidad tangible. Los entrenadores comienzan ahora a ajustar sus piezas, conscientes de que, tras este primer acercamiento, los puntos de la segunda fecha serán determinantes para definir los boletos hacia la siguiente instancia del Mundial.

 

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