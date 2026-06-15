Esquel expande su red de "Espacios Amigos de la Lactancia"

El Comité de Lactancia del Hospital de Esquel continúa trabajando para que la maternidad y el desarrollo profesional puedan convivir en armonía. A través del fortalecimiento de la red de Espacios Amigos de la Lactancia (EAL), el organismo busca garantizar que las mujeres cuenten con entornos dignos, privados e higiénicos para amamantar tanto en sus lugares de trabajo como de estudio.

Esta semana, el compromiso dio un paso importante con una serie de capacitaciones destinadas a los jardines maternales de los sectores Don Bosco, Estación y Matadero. En estos encuentros, equipos docentes, auxiliares y directivos abordaron los beneficios de instalar estos espacios, la organización necesaria para su funcionamiento y los criterios clave para crear un ambiente acogedor para las madres trabajadoras y usuarias.

La iniciativa no se detiene aquí. El Comité tiene previsto replicar estas jornadas de sensibilización en el resto de los jardines maternales de la ciudad, buscando alcanzar una cobertura total. La idea central es que cada institución que trabaja con familias sea también un punto de apoyo para la lactancia materna.

Esquel ya cuenta con instituciones que son un ejemplo de este camino recorrido. La Fiscalía, por caso, dispone de un espacio permanente que busca extender su alcance a trabajadoras de edificios vecinos. La Universidad del Chubut, por su parte, ofrece un espacio compartido para toda su comunidad académica.

Asimismo, el ETI-Juzgado de Familia mantiene un área plenamente operativa que destaca por su versatilidad. Gracias a la implementación de un biombo móvil, el equipo logró adaptar espacios funcionales de manera rápida y eficiente en distintos contextos, demostrando que la infraestructura no siempre es un impedimento.

Hoy, mientras estas instituciones ya garantizan el derecho a amamantar, otras organizaciones de la ciudad se encuentran proyectando sus propios sectores. Este crecimiento refleja un cambio cultural positivo: la promoción de la lactancia se ha consolidado como un compromiso colectivo que, día a día, suma nuevos actores en Esquel.