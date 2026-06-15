La UDC impulsó en José de San Martín un espacio fundamental para el desarrollo de la Economía Social

Con el objetivo de fortalecer las redes de Economía Social y Solidaria y promover estrategias de desarrollo local, la Universidad del Chubut (UDC) impulsó en José de San Martín un espacio de trabajo colectivo que reunió a representantes de organizaciones y comunidades de distintas localidades de la Meseta y la Cordillera chubutense.

El taller “Mapeando la Economía Social y Solidaria en José de San Martín” tuvo lugar días atrás y fue impulsado a través del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria (CEDESS). Dicha propuesta participativa fue desarrollada junto a la Municipalidad local en el marco de la Cátedra Abierta “Promoviendo redes de Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Local”.

Metodología

La actividad reunió a una amplia diversidad de actores del territorio, entre ellos cooperativas, asociaciones de productores, instituciones educativas, organizaciones comunitarias, áreas municipales, estudiantes y representantes de distintas experiencias asociativas de José de San Martín y localidades vecinas como Gobernador Costa, Paso de Indios, Río Pico, y Atilio Viglione.

A través de metodologías participativas, dinámicas grupales y producciones gráficas, quienes participaron construyeron colectivamente un diagnóstico sobre la realidad local de la Economía Social y Solidaria (ESyS), identificando fortalezas, desafíos, oportunidades y propuestas para el desarrollo comunitario.

Resultados

Entre los principales resultados del encuentro surgió una visión compartida de la ESyS como una forma de organización basada en la cooperación, la solidaridad, el compromiso, la democracia y el trabajo colectivo. Las reflexiones y producciones realizadas destacaron el valor de los vínculos comunitarios como un elemento central para pensar el desarrollo local y fortalecer las experiencias asociativas existentes.

Asimismo, se reconocieron importantes fortalezas del territorio, como la capacidad organizativa de la comunidad, la presencia de cooperativas, asociaciones y espacios comunitarios, así como la resiliencia y el compromiso de quienes impulsan iniciativas colectivas. También se identificaron recursos estratégicos para el desarrollo local, entre ellos el agua, la tierra, los saberes comunitarios y la identidad cultural de la región.

Espacio de intercambio y capacitación

Durante las actividades también se señalaron desafíos que atraviesan a las organizaciones y comunidades de la zona, como las dificultades de conectividad e infraestructura, los altos costos de traslado, la falta de financiamiento, las grandes distancias territoriales y la necesidad de generar mayores oportunidades educativas y laborales para las juventudes.

Como propuestas de trabajo hacia el futuro, los participantes plantearon la importancia de fortalecer las redes locales, generar más espacios de encuentro e intercambio, promover instancias de capacitación, mejorar la comunicación entre organizaciones y avanzar en estrategias de reconocimiento y valorización de la producción local.

Desde el CEDESS destacaron que este tipo de encuentros permiten fortalecer el vínculo entre las organizaciones territoriales, promoviendo espacios donde los saberes académicos dialogan con las experiencias comunitarias para construir soluciones colectivas a los desafíos del desarrollo local.