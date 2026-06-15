Orgullo chubutense: Alan Ramil es el nuevo campeón argentino en Mar del Plata

El deporte de Chubut vuelve a lo más alto del podio nacional. Alan Ramil, representante de la localidad de Epuyén, se coronó este fin de semana como el nuevo campeón argentino de atletismo en los 1.200 metros, en el marco del certamen nacional que concluyó en la ciudad de Mar del Plata.

La prueba, de exigencia extrema, tuvo un desarrollo táctico atrapante. Desde el inicio, el bonaerense Bautista Larragueta tomó el liderazgo, mientras que Ramil y el local Bastián Torrico se mantuvieron expectantes, administrando energías detrás del puntero.

La definición llegó en los últimos 100 metros, donde el atleta de Epuyén desplegó un sprint final memorable. Con un tiempo de 3’45’’65/100 y un promedio de 3.07, Ramil logró superar a sus competidores en la recta decisiva, asegurando el primer puesto. El podio fue completado por el marplatense Bastián Torrico (3’47’’05/100) y el bonaerense Bautista Larragueta (3’55’’20/100).

Detrás de este gran logro deportivo se encuentra un trabajo de preparación fundamental. Ramil entrena bajo la tutela del reconocido atleta olímpico trelewense, Leonardo Price, quien ha sido una pieza clave en el desarrollo técnico y táctico que permitió al joven chubutense alcanzar este nivel de competitividad.

Con esta medalla dorada, Alan Ramil emprende el regreso a Epuyén con el título bajo el brazo, consolidándose como una de las grandes promesas del atletismo provincial y nacional.