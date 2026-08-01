La Universidad del Chubut celebró su XIII Colación de Grados en Rawson

La Universidad del Chubut (UDC) llevó adelante una nueva ceremonia de la XIII Colación de Grados, en el Centro Cultural José Hernández de Rawson, donde 98 profesionales recibieron sus diplomas tras completar su formación en distintas carreras de grado y pregrado.

En esta oportunidad obtuvieron sus títulos egresados de la Tecnicatura Universitaria en Enfermería, la Licenciatura en Enfermería, la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, la Licenciatura en Acompañamiento Terapéutico, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de la Información de Salud, la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software, la Tecnicatura Universitaria en Administración de Emprendimientos Agropecuarios, la Tecnicatura Universitaria en Paleontología y la Licenciatura en Redes y Telecomunicaciones.

La ceremonia fue presidida por la rectora, Marcela Freytes Frey; el vicerrector Fernando Menchi; y el secretario académico Aldo Ana; acompañados por el secretario de Educación, Cultura y Recreación de Rawson, Daniel Tamame; la directora de Acción Educativa Formal y No Formal, Gabriela Locaso; además de autoridades provinciales, docentes e integrantes de la comunidad universitaria.

Un compromiso con la educación y el desarrollo

Durante su discurso, la rectora Marcela Freytes Frey destacó la importancia de este nuevo acto académico al señalar que "hoy celebramos a 98 de los 153 graduados que recibirán sus diplomas a lo largo de las distintas ceremonias de colación. Esto reivindica, una vez más, la importancia de la educación pública de nuestra querida universidad provincial".

Asimismo, agradeció el acompañamiento de las instituciones que trabajan junto a la Universidad. En ese sentido, destacó que el crecimiento de la institución educativa fue posible gracias al diálogo permanente con los municipios, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones que reciben a estudiantes para realizar sus prácticas: “Somos una universidad que crece porque está en contacto permanente con su comunidad, que es justamente lo que debe hacer una universidad provincial”.

Finalmente, felicitó los nuevos perfiles profesionales y los invitó a continuar vinculados con la institución. "Es un enorme orgullo compartir este momento y entregar estos diplomas. Les pedimos que sigan siendo parte de esta universidad, porque ustedes son una parte fundamental de nuestra comunidad", afirmó.

Agradecimiento de los egresados

En representación de quienes se graduaron, Tamara Gonzalorena, graduada de la Tecnicatura Universitaria en Administración de Emprendimientos Agropecuarios, expresó que "detrás de cada diploma que hoy recibimos hay mucho más que años de estudio. Hay una historia de compromiso, perseverancia y valentía; la historia de personas que eligieron seguir adelante aún cuando el camino se volvió difícil".

Además remarcó: "quiero destacar especialmente el valor de la educación pública y gratuita que brinda nuestra Universidad. Gracias a ella, muchas personas de diferentes rincones de la provincia, incluyendo localidades del interior y de la meseta, pudieron acceder a una formación universitaria de calidad sin tener que alejarse de sus raíces".

Próximas ceremonias

La XIII Colación de Grados continuará el viernes 28 de agosto en el Auditorio de la Extensión Áulica Puerto Madryn, seguirá el viernes 16 de octubre en Sarmiento y culminará el viernes 30 de octubre en el Auditorio de la Extensión Áulica Esquel.

MA