Trevelin vive hoy una noche a puro rock con artistas de la región

Este sábado, Trevelin será escenario de “Encuentro Sonoro – El Gran Concierto”, una propuesta que reunirá a distintos proyectos musicales de la región con una jornada de música en vivo y expresiones vinculadas al rock.

El evento se desarrollará desde las 18 horas en el Salón Central de Trevelin y contará con la participación de artistas y bandas seleccionadas por Nexo Producciones a través de un proceso que comenzó en noviembre y finalizó en mayo.

Sobre el escenario estarán Julián Acuipil, solista de saxofón e intérprete que participa en distintos proyectos vinculados al jazz y el funk; Maxi Garay, cantante y estudiante de música con trayectoria en espacios de la región; y las bandas Choyün y Lawen.

También será parte del encuentro la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, que presentará sus canciones propias, parte del trabajo que integrará su próximo disco.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para músicos locales y regionales, promoviendo la circulación de nuevos proyectos y fortaleciendo la escena cultural de la zona.

Las entradas se encuentran disponibles a través de NexoPass y también podrán adquirirse en puerta el día del evento.

“Encuentro Sonoro – El Gran Concierto” tendrá lugar este sábado 1 de agosto desde las 18 horas en el Salón Central de Trevelin, con una noche donde el rock y la música regional serán protagonistas.

MA