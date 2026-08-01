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Por Redacción Red43

Trevelin vive hoy una noche a puro rock con artistas de la región

El Salón Central abrirá sus puertas desde las 18 para un encuentro que reunirá nuevas propuestas musicales de la región. Los detalles. 
Por Redacción Red43

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Este sábado, Trevelin será escenario de “Encuentro Sonoro – El Gran Concierto”, una propuesta que reunirá a distintos proyectos musicales de la región con una jornada de música en vivo y expresiones vinculadas al rock.

 

El evento se desarrollará desde las 18 horas en el Salón Central de Trevelin y contará con la participación de artistas y bandas seleccionadas por Nexo Producciones a través de un proceso que comenzó en noviembre y finalizó en mayo.

 

Sobre el escenario estarán Julián Acuipil, solista de saxofón e intérprete que participa en distintos proyectos vinculados al jazz y el funk; Maxi Garay, cantante y estudiante de música con trayectoria en espacios de la región; y las bandas Choyün y Lawen.

 

También será parte del encuentro la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, que presentará sus canciones propias, parte del trabajo que integrará su próximo disco.

 

 

 

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para músicos locales y regionales, promoviendo la circulación de nuevos proyectos y fortaleciendo la escena cultural de la zona.

 

 

 

Las entradas se encuentran disponibles a través de NexoPass y también podrán adquirirse en puerta el día del evento.

 

“Encuentro Sonoro – El Gran Concierto” tendrá lugar este sábado 1 de agosto desde las 18 horas en el Salón Central de Trevelin, con una noche donde el rock y la música regional serán protagonistas.

 

 

MA

 

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