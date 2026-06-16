Paso del Sapo: amplio operativo por 80 ovejas que habían sido robadas

La comisario de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, detalló lo ocurrido durante la semana en diligencias de allanamientos que se realizaron en el marco de la averiguación de un delito de abigeato en la zona de Comisaría Paso del Sapo.



La investigación: “Aproximadamente estábamos hablando de la pérdida de unas 80 ovejas. Se logra obtener bastante información al respecto de dónde podrían estar estos animales. El Ministerio Público Fiscal dictó una orden de allanamiento para realizar en un establecimiento lindero a Estancia Chica. Se accede al mismo en conjunto con la División Investigaciones Rurales, se llevó adelante también con policía montada de aquí de Trevelin y montada de El Maitén”.



Los animales fueron restituidos por disposición del Ministerio Público Fiscal: “habiéndose constatado las señales de estos animales, fueron restituidos al denunciante. Se puede constatar algunos animales distantes del casco de la estancia, a unos 12 kilómetros, en otro puesto, presencia de otros animales fallecidos. Así que la diligencia se extendió hasta el día siguiente, con las primeras horas, que se logra determinar también la existencia de algunos animales fallecidos, coincidentes con la señal de los denunciantes”. La investigacvión concluyó con 54 animales restituidos y 35 ya encontrados muertos.

El robo de animales, una problemática frecuente: “Es una problemática que afecta mucho a la zona rural, así que se trabaja siempre a fin de lograr darle una respuesta a los ganaderos, porque sabemos que son temporadas complejas, la pérdida de animales es una afectación económica bastante importante”.

El trabajo especifico en este tipo de casos: “Nosotros somos conscientes que en esta jurisdicción hay mucha zona rural, mucha zona de campo y la afectación de los vecinos a veces nos pasa que se demora en la constatación. Pero es un hecho que se está trabajando mucho y la jefatura de policía ha hecho mucho hincapié en esta problemática delictual, en razón de que conformó lo que es la División de Investigaciones Rurales”.

SL