Los Consejos locales del Adulto Mayor reclaman por el acceso a los servicios de salud

Los Consejos locales del Adulto Mayor de Esquel, Lago Puelo, Comodoro Rivadavia, Cushamen, El Maitén, Epuyen, El Hoyo, Cholila, Trevelin, Las Plumas, Rawson, Trelew y Sarmiento, firmaron una carta abierta conjunta, orientada a las Autoridades Provinciales, Municipales, del PAMI, de SEROS, de la Secretaría de Salud del Chubut y de cualquier otro Ente relacionado con las Personas Mayores.



Conmemorando ayer el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, los consejos denuncian "una de las formas de maltrato mas atroz como lo es privar a las personas mayores del acceso a los servicios de salud".

El comunicado:

"En nuestro carácter de integrantes de los Consejos Locales del Adulto Mayor abajo firmantes, queremos manifestar por este medio la grave situación en la que se encuentra la salud de la población en general y de las personas mayores en particular.

A los reiterados inconvenientes que se presentan en la relación entre el PAMI y el CIMOCH en la comarca cordillerana, ahora debe sumarse el agravamiento producto de los reclamos económicos de médicos e instituciones prestatarias de servicios de salud, que también afecta a los afiliados de SEROS. Estos reclamos generan el corte de la atención a los afiliados en toda la provincia, lo que los obliga a abonar la consulta como particulares o bien a pedir ayuda en los hospitales públicos que, por esa causa, se ven en muchos casos desbordados.

Al mismo tiempo, se continúan los descuentos que mensualmente se hacen por ley sobre los haberes jubilatorios con destino a las obras sociales. Nos preguntamos por qué estos descuentos cuando no se cumple con las contraprestaciones correspondientes.

Esta situación afecta gravemente el Derecho a la Salud garantizado por el artículo 42 de la Constitución Nacional, la ley 27.360 (Declaración Internacional sobre los derechos de los Adultos Mayores) y la ley provincial I-835 entre otras normas jurídicas.

La situación descrita es de extrema gravedad y requiere una acción inmediata para que se restituyan los servicios de salud con carácter de URGENTE, por lo que exigimos públicamente que se restablezca la normalidad que no debería perderse bajo ningún concepto.

Hacemos un llamado a los responsables que deberán tomar las decisiones que correspondan para volver a brindar la atención sanitaria a la población de la tercera edad y así garantizar la normalidad de un servicio que nunca debe ser interrumpido".

SL