La Biblioteca Pública Municipal amplía su agenda con talleres y propuestas gratuitas

La Biblioteca Pública Municipal "Nicolás Avellaneda" continúa ampliando su oferta de actividades abiertas a la comunidad e invitó a vecinos, estudiantes e instituciones educativas a participar de los talleres y programas que se desarrollan durante el segundo semestre.

María Jesús Ochoa destacó que, además de los servicios habituales, la biblioteca cuenta con propuestas gratuitas destinadas a distintos públicos.

El taller de Mapuzungún se dicta todos los miércoles de 10:00 a 12:00 horas y está a cargo del profesor Javier Cayupán, como parte del programa de alfabetización que impulsa la institución.

La referente también recordó que continúa el Programa de Promoción de la Lectura, que se desarrolla de marzo a noviembre y está destinado a jardines de infantes, escuelas primarias y también establecimientos de nivel secundario.

"Se ha sumado en este segundo semestre Patricia Urrutia, y vamos a estar con actividades de narración, con diferentes autores, diferentes temáticas, diferentes géneros", señaló.

Otra de las iniciativas está orientada a estudiantes que se preparan para ingresar a la educación superior.

"Después tenemos también las charlas de alfabetización informacional que ofrece la biblioteca para nivel secundario, principalmente para quinto y sexto año, pensando en aquellos estudiantes que se están yendo a estudiar o que están pensando en una formación de nivel superior para que tengan herramientas, estrategias a la hora de afrontar una búsqueda, por ejemplo en internet, que sepan que hay plataformas, sitios, repositorios a los que pueden acceder a información de tipo académica, información confiable, información legítima, información que ya ha sido revisada para que puedan tener una buena formación de tipo académica", detalló.

Asimismo, los miércoles a las 16:00 horas se desarrolla el taller "Contarte una historia", una propuesta de lectura, memoria y expresión artística desde la cosmovisión, coordinada por María Julia Aparicio, en el marco de los programas TANFI y TANFOC de la Dirección de Cultura.

"Después también los miércoles a las 16 horas se sumó otro taller que es de los programas TAMFI y TAMFOC que tiene la Dirección de Cultura del municipio, que se va a estar dictando en la biblioteca, que es un taller de narración para adultos. Así que bueno, quedan invitados a estas propuestas para que puedan acercarse y disfrutar de estos", expresó.

Finalmente, Ochoa recordó que la Biblioteca Pública Municipal Nicolás Avellaneda, ubicada en San Martín 636, atiende de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

R.G