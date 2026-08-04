Martes con probabilidad de lluvias y nevadas en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 4 de agosto una jornada con probabilidad de lluvias y nevadas en Esquel, además de fuertes ráfagas de viento durante la tarde.

La madrugada podría presentarse mayormente nublada, con una temperatura cercana a 1°C y viento del norte entre 7 y 12 km/h, sin probabilidad de precipitaciones.

Para la mañana, el organismo prevé probabilidad de lluvias y nevadas, con una temperatura de -1°C y una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. El viento podría soplar del noroeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Durante la tarde continuaría la probabilidad de lluvias y nevadas. La temperatura podría alcanzar una máxima de 6°C, mientras que el viento del oeste se intensificaría con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 78 km/h.

Hacia la noche, el cielo podría permanecer mayormente nublado, con una temperatura de 2°C. La probabilidad de precipitaciones disminuiría a entre el 0% y el 10%, aunque el viento del oeste continuaría entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

R.G