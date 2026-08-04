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04 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Martes con probabilidad de lluvias y nevadas en Esquel

El SMN prevé probabilidad de lluvias y nevadas durante la mañana y la tarde. La temperatura podría alcanzar los 6°C y se esperan ráfagas de viento del oeste de hasta 78 km/h.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 4 de agosto una jornada con probabilidad de lluvias y nevadas en Esquel, además de fuertes ráfagas de viento durante la tarde.

 

La madrugada podría presentarse mayormente nublada, con una temperatura cercana a 1°C y viento del norte entre 7 y 12 km/h, sin probabilidad de precipitaciones.

 

Para la mañana, el organismo prevé probabilidad de lluvias y nevadas, con una temperatura de -1°C y una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. El viento podría soplar del noroeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

 

Durante la tarde continuaría la probabilidad de lluvias y nevadas. La temperatura podría alcanzar una máxima de 6°C, mientras que el viento del oeste se intensificaría con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 78 km/h.

 

Hacia la noche, el cielo podría permanecer mayormente nublado, con una temperatura de 2°C. La probabilidad de precipitaciones disminuiría a entre el 0% y el 10%, aunque el viento del oeste continuaría entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

 

 

 

R.G

 

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