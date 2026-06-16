Box: cambio de lugar para la Copa Ciudad de Esquel

La velada boxística programada para este viernes 19 de junio modificó su escenario debido a complicaciones logísticas de último momento con el armado del gimnasio municipal tras un acto escolar. El esperado festival se trasladará a las instalaciones del Gimnasio Club San Martín de Esquel.

La gran atracción de la noche será el enfrentamiento entre la representante local y campeona AMBAPA, Yuliana "Myly" González, y su exigente rival Karen Flamenco, quien llega desde la provincia de Buenos Aires. El festival de la Copa Ciudad de Esquel, inicialmente previsto en otro recinto, tuvo que cambiar de sede debido a que el personal de educación manifestó que no llegaba con los tiempos para desarmar las estructuras de la jura de la bandera y dejar el espacio en condiciones.

Ante este imprevisto que alteró la prolijidad organizativa, se confirmó rápidamente el nuevo lugar para no suspender la fecha. La retadora que viene a medirse con González cuenta con un importante palmarés: es campeona regional bonaerense 2025 y ganadora de la primera fecha del regional 2026. "Viene de Villa 31 de Buenos Aires", comentaron desde la organización respecto a las credenciales de Flamenco, quien promete brindar un espectáculo de alto nivel frente a la boxeadora local este viernes en el ring del Club San Martín.

EBW