Tesla desembarca en Argentina: alianza con YPF y un plan estratégico para la Patagonia

En un movimiento que marca un nuevo capítulo en la relación entre el sector tecnológico global y la Argentina, Tesla, la gigante de vehículos eléctricos y soluciones energéticas, anunció su desembarco oficial en el mercado local. La empresa liderada por Elon Musk ha designado a Joaquín Lizarralde como country manager para Argentina y Uruguay, consolidando una estructura que busca aprovechar las oportunidades energéticas del país.

La punta de lanza de esta llegada es un acuerdo marco firmado con YPF, que se centra en tres pilares: el despliegue de infraestructura de carga rápida, el almacenamiento de energía y el intercambio de innovación tecnológica.

El presidente de YPF, Horacio Marín, quien visitó recientemente la Gigafactory de Tesla en Texas, destacó la importancia de esta alianza: "En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación".

El plan de despliegue de cargadores eléctricos comenzará en el segundo semestre de 2026 con 17 estaciones de servicio, priorizando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ciudades principales. El objetivo a largo plazo es ambicioso: consolidar tres corredores estratégicos que conecten el país, incluyendo un eje patagónico que llegará hasta Ushuaia.

Uno de los proyectos más prometedores, y sobre el cual existen negociaciones avanzadas, es la construcción de un mega centro de datos (data center) en la provincia de Neuquén. Esta iniciativa se llevaría a cabo en asociación con YPF Luz, donde Tesla aportaría su experiencia en infraestructura de alta tecnología y la petrolera proveería el gas necesario para alimentar la operación.

El proyecto es visto como un candidato ideal para ingresar al denominado "Súper RIGI", un régimen de incentivos para grandes inversiones que promueve el Gobierno nacional para proyectos estratégicos de escala masiva. Una delegación de Tesla tiene previsto visitar el país en julio para avanzar en las definiciones de este emprendimiento.

El desembarco de Tesla no se explica solo en términos de mercado, sino también por una visión geopolítica. Según fuentes cercanas a la negociación, la empresa tiene como objetivo prioritario establecer una presencia física concreta en el sur argentino, en un contexto de competencia creciente por el liderazgo tecnológico y energético frente a la influencia de empresas chinas en la región.

Además de los cargadores y el data center, la firma explora oportunidades para proveer sus baterías de respaldo energético, un segmento donde ya cuenta con experiencia en otros mercados sudamericanos como Chile, y que resulta clave para mejorar la estabilidad de las redes eléctricas ante los picos de demanda nacional.

Por el momento, la comercialización de vehículos eléctricos de Tesla en Argentina no forma parte de la estrategia inmediata, concentrándose la firma exclusivamente en el desarrollo de la infraestructura y el soporte energético necesario para el futuro de la movilidad y el procesamiento de datos.