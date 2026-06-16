El Club Andino Esquel tiene para este invierno un importante calendario deportivo

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Ya está todo organizado, solo falta la nieve. La nieve que se ausentó el año pasado y se lo espera con muchas ansias para esta temporada.

El calendario deportivo para este invierno en el Club Andino Esquel es por demás importante y para ello entrevistamos a su presidente Ricardo Bestene y con él surgió el siguiente diálogo:

- ¿Ricardo, como viene la agenda deportiva para este año en el Club Andino?

- Tenemos una agenda deportiva muy importante y, sobre todo, muy cargada en La Hoya, que lo arrancamos con el Campeonato Internacional de la FIS, una competencia que tendrá lugar durante el lunes 3 y el martes 4 de agosto, que es la Copa “Lucio Franco Paniccia”, donde llegarán a nuestra ciudad de esquiadores de todas partes del mundo.

El año pasado no se pudo realizar por falta de nieve y en la edición 2024 tampoco, pero en este caso por tormentas de nieve. La tercera tiene que ser la vencida.

- Y no será el único campeonato que habrá en el mes de agosto en La Hoya.

- Es cierto, porque para fines de agosto tendrá lugar el Campeonato Internacional Patagónico de Esquí, este campeonato que integra a clubes de la República de Chile y de la República Argentina, con una gran participación de atletas infantiles, que vuelve después de 15 años a realizarse en La Hoya, un evento que va rotando entre Argentina y Chile año a año, con distintas sedes y que nos costó muchísimo poder volver a traerlo aquí a nuestra ciudad.

Tenemos una gran expectativa con este evento, que comenzará el lunes 31 de agosto y terminará el sábado 5 de septiembre.

- Sin dudas una semana a pleno con el turismo deportivo.

- Para nosotros es un gran desafío y estamos trabajando en la organización, con entidades intermedias y prestadores de servicios turísticos de nuestra ciudad.

El Campeonato Internacional de Esqui Alpino es muy importante. Son más de 300 chicos con sus instructores, muchas familias de la Argentina y de la República de Chile quienes acompañarán a sus chicos en este evento.

Así que va a ser una movida de una semana de 500 ó 600 personas que van a visitar nuestra ciudad. Espero que nos acompañe el tiempo, que tengamos buena nieve. La verdad que es un esfuerzo muy, muy grande para nosotros, para el club.

- ¿Y para que fecha está programada la Competencia “Zorro Juan”?

- Está programada para el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre, que es un Campeonato Nacional de Esquí U12. Y cerramos la temporada en La Hoya, el domingo 27 de septiembre con el Tetratlon del Club Andino Esquel.

Previamente a ello, estamos gestionando un Encuentro de Escalada Deportiva acá en la sede del club. Es el Campeonato Regional que tendrá lugar durante el fin de semana largo de agosto, del 15 al 17, en el muro de escalada del club.

- ¿Cuántos socios tiene el Club Andino? ¿Y está la posibilidad de que se sumen más, teniendo en cuenta todas estas actividades en el invierno?

- Sí. El club viene con un gran crecimiento en los últimos años. Evidentemente, este parate que hubo el año pasado con el deporte de invierno nos generó algún inconveniente. Pero estamos entre más o menos 450 y 500 socios. La expectativa es de consolidarnos por encima de los 500 socios si tenemos una buena temporada de esquí.

Así que, bueno, esa es la cantidad que tenemos. Y una gran cantidad de chicos todos los días aquí presentes en la institución con las actividades propias de la sede.

A partir del jueves 9 de julio, se inician las Escuelas Deportivas de Esquí y de Snowboard y tenemos ya todo organizando las distintas escuelas, con las categorías y sus instructores. Julio Techera nuevamente será el director del club, de las escuelas del club. Así que ahí estamos trabajando a full.

- Hablabas de un torneo de Escalada Deportiva. Después de lo que han hecho en el Nacional, ya organizar otro torneo de menor nivel, ya lo tienen muy aceitado.

- Sí. Es el Regional Patagonia Norte que ya lo hicimos en el año 2024. Y con la experiencia que tuvimos ahora en el Nacional, creo que es como vos decís “sale con fritas”.

Te puedo decir que ya está casi confirmado. Estamos gestionando ante la FASA el poder organizarlo. Genera un gran movimiento de chicos porque no tiene la formalidad y las categorías que tiene el Nacional.

Y también queremos hacer un curso de capacitación para seteadores y jueces, que es lo que necesitamos.

Así que sería un combo de una semana con varias actividades deportivas aquí en la sede del Club.