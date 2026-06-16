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Por Redacción Red43

Nueva semana de atención del Quirófano Móvil en Esquel

Esta semana, el servicio funcionará en el Área de Fauna Urbana, ubicada en Chacabuco 55. La iniciativa busca fomentar la tenencia responsable, prevenir enfermedades y contribuir al control de la población animal en la ciudad.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informó que el Quirófano Móvil Municipal continúa brindando servicios gratuitos de castración, desparasitación y vacunación para perros y gatos, en el marco de las acciones destinadas a promover el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas.

 

Durante esta semana, la atención se realizará en el Área de Fauna Urbana, ubicada en Chacabuco 55, donde vecinos y vecinas podrán acceder a distintas prestaciones destinadas al cuidado de sus animales de compañía.

 

Los turnos estarán disponibles los días martes, miércoles y jueves a partir de las 13:30 horas, mientras que el viernes la atención comenzará a las 8:30 horas.

 

 

 

Desde el municipio destacaron la importancia de estas acciones para prevenir enfermedades, controlar la población animal y mejorar la calidad de vida de perros y gatos, además de contribuir a una convivencia más responsable dentro de la comunidad.

 

En ese sentido, invitaron a los vecinos a sumarse a la iniciativa y aprovechar los servicios gratuitos que ofrece el Quirófano Móvil Municipal.

 

 

 

R.G

 

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