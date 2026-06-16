Nueva semana de atención del Quirófano Móvil en Esquel

La Municipalidad de Esquel informó que el Quirófano Móvil Municipal continúa brindando servicios gratuitos de castración, desparasitación y vacunación para perros y gatos, en el marco de las acciones destinadas a promover el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas.

Durante esta semana, la atención se realizará en el Área de Fauna Urbana, ubicada en Chacabuco 55, donde vecinos y vecinas podrán acceder a distintas prestaciones destinadas al cuidado de sus animales de compañía.

Los turnos estarán disponibles los días martes, miércoles y jueves a partir de las 13:30 horas, mientras que el viernes la atención comenzará a las 8:30 horas.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas acciones para prevenir enfermedades, controlar la población animal y mejorar la calidad de vida de perros y gatos, además de contribuir a una convivencia más responsable dentro de la comunidad.

En ese sentido, invitaron a los vecinos a sumarse a la iniciativa y aprovechar los servicios gratuitos que ofrece el Quirófano Móvil Municipal.

R.G