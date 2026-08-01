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01 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Agosto comenzó con nevadas en La Hoya

Las nevadas llegaron durante la tarde del sábado al centro de esquí y acompañan una jornada marcada por el frío y el pronóstico de más precipitaciones en la zona cordillerana. 
Por Redacción Red43

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El centro de esquí La Hoya volvió a vestirse de blanco este sábado con nuevas nevadas que comenzaron a registrarse durante la tarde, en una jornada en la que el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado probabilidad de lluvias y nieve para Esquel.

 

Las imágenes difundidas desde el cerro muestran la caída de nieve en distintos sectores de la montaña, donde las condiciones invernales continúan favoreciendo la acumulación y el funcionamiento de la temporada.

 

Desde La Hoya habían informado recientemente la ampliación del horario de operación diaria, que desde este sábado 1° de agosto funciona de 9:30 a 17:00 horas, debido a las buenas condiciones de nieve y al trabajo de acondicionamiento realizado por los equipos de montaña.

 

El centro de esquí mantiene habilitadas sus pistas para distintos niveles de experiencia, además de la Escuela Oficial de Esquí y Snowboard, alquiler de equipos, paradores gastronómicos y acceso para peatones.

 

 

 

Según el pronóstico del SMN, Esquel atraviesa una jornada mayormente nublada, con probabilidad de lluvias y nevadas durante la tarde y la noche. La temperatura máxima prevista es de 5 °C, mientras que para el cierre del día se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h.

 

Con las nuevas precipitaciones, La Hoya suma más nieve para continuar fortaleciendo la temporada invernal y recibir a vecinos y turistas que buscan disfrutar de la montaña.

 

 

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