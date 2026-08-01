Agosto comenzó con nevadas en La Hoya

El centro de esquí La Hoya volvió a vestirse de blanco este sábado con nuevas nevadas que comenzaron a registrarse durante la tarde, en una jornada en la que el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado probabilidad de lluvias y nieve para Esquel.

Las imágenes difundidas desde el cerro muestran la caída de nieve en distintos sectores de la montaña, donde las condiciones invernales continúan favoreciendo la acumulación y el funcionamiento de la temporada.

Desde La Hoya habían informado recientemente la ampliación del horario de operación diaria, que desde este sábado 1° de agosto funciona de 9:30 a 17:00 horas, debido a las buenas condiciones de nieve y al trabajo de acondicionamiento realizado por los equipos de montaña.

El centro de esquí mantiene habilitadas sus pistas para distintos niveles de experiencia, además de la Escuela Oficial de Esquí y Snowboard, alquiler de equipos, paradores gastronómicos y acceso para peatones.

Según el pronóstico del SMN, Esquel atraviesa una jornada mayormente nublada, con probabilidad de lluvias y nevadas durante la tarde y la noche. La temperatura máxima prevista es de 5 °C, mientras que para el cierre del día se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h.

Con las nuevas precipitaciones, La Hoya suma más nieve para continuar fortaleciendo la temporada invernal y recibir a vecinos y turistas que buscan disfrutar de la montaña.

MA