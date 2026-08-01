Trevelin ya prepara la Semana de las Infancias y convoca a toda la comunidad a colaborar

La Semana de las Infancias 2026 ya comienza a sentirse en Trevelin y sus Parajes. Mientras avanzan los preparativos para los festejos, por estos días gran parte del trabajo está puesto en la campaña de donaciones: los juguetes que van llegando ya se clasifican y envuelven para convertirse en presentes que serán entregados a niños y niñas durante las distintas jornadas.

La propuesta reúne a instituciones, organizaciones, establecimientos educativos, asociaciones, comercios y vecinos que trabajan para hacer posibles los festejos en Trevelin, Los Cipreses, Aldea Escolar, Lago Futalaufquen, Lago Rosario y Sierra Colorada, llevando la celebración a diferentes puntos del ejido.

Comenzó la campaña solidaria

La campaña solidaria continúa y todavía se pueden donar juguetes nuevos o usados en buen estado, limpios y en condiciones de ser entregados. También se reciben caramelos masticables y productos destinados a las chocolatadas que se compartirán durante las actividades: leche líquida, chocolate en polvo, azúcar y esencia de vainilla.

Todas las donaciones materiales se reciben en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin, que funciona como punto central para reunir, clasificar y preparar cada uno de los aportes que llegan de la comunidad.

Quienes deseen colaborar de manera económica también pueden hacerlo a través del alias SOMOSBOMBEROSTREVE, correspondiente a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin. Los aportes pueden realizarse de forma anónima o, si se desea informar la colaboración, enviar el comprobante al 299-4560176 (Lore Pautazzo – ABVT).

Una jornada especial para recibir donaciones

Además, el sábado 8 de agosto, de 10 a 16 horas, se realizará una jornada especial de recepción de donaciones en el cuartel, con una transmisión en vivo radial. Durante esas horas, vecinos, comercios e instituciones podrán acercar sus aportes y acompañar los preparativos.

El cronograma de los festejos

El cronograma comenzará el sábado 15 de agosto, a las 14 horas en Los Cipreses y a las 15 horas en Aldea Escolar.

El domingo 16 de agosto, la celebración llegará a Trevelin con tres propuestas: a las 13 horas en el CeDeM, a las 13 horas en el Jardín N.º 478 y a las 16 horas en el Polideportivo.

Las actividades continuarán el martes 18 de agosto, a las 14 horas, en Lago Futalaufquen; el miércoles 19, a las 14 horas, en Lago Rosario; y finalizarán el viernes 21 de agosto, a las 14 horas, en Sierra Colorada.

Un trabajo que une a toda la comunidad

Detrás de cada regalo que comienza a envolverse y de cada una de estas jornadas hay muchas manos trabajando: algunas reciben y ordenan las donaciones, otras preparan los presentes y otras organizan las actividades que se desarrollarán en cada lugar.

Desde la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes recordaron que la invitación sigue abierta a toda la comunidad para sumarse a la tradicional Semana de las Infancias, una celebración que es posible gracias a la solidaridad de vecinos, instituciones y organizaciones que trabajan de manera conjunta para regalarles a los más pequeños un momento de magia y diversión.

Juguetes, caramelos e insumos para las chocolatadas pueden acercarse al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin, mientras que quienes prefieran realizar un aporte económico pueden hacerlo mediante el alias SOMOSBOMBEROSTREVE. Cada colaboración permitirá seguir sumando a una Semana de las Infancias que recorrerá Trevelin y sus Parajes, con la solidaridad como punto de encuentro y las infancias como protagonistas.

MA