¿Ya tomaste caña con ruda? El origen de una tradición que cada 1° de agosto vuelve a cobrar fuerza

La tradición tiene su origen en los pueblos guaraníes, principalmente en las actuales provincias de Corrientes y Misiones. Durante agosto, considerado históricamente uno de los meses más duros del año por el frío, las enfermedades y las dificultades para las cosechas y el ganado, la ruda era utilizada como una planta protectora.

Con el tiempo, la costumbre de macerar hojas de ruda en caña blanca comenzó a transmitirse de generación en generación y terminó fusionándose con la celebración de la Pachamama, una de las expresiones culturales y espirituales más importantes de los pueblos andinos.

Hoy, el ritual representa un deseo de comenzar un nuevo ciclo con salud, buena fortuna y energías renovadas.

¿Por qué se toma en ayunas?

La tradición popular indica que la caña con ruda debe beberse durante la mañana del 1° de agosto, antes de ingerir cualquier alimento.

Según la creencia, hacerlo en ayunas simboliza una limpieza espiritual y permite recibir plenamente la protección y los buenos deseos que acompañan el ritual. Sin embargo, no existe una obligación estricta: muchas familias sostienen que lo más importante es la intención con la que se realiza.

Incluso, quienes olvidaron hacerlo este sábado todavía pueden cumplir con la tradición hasta el 15 de agosto, de acuerdo con la costumbre popular.

¿Cómo se toma?

No existe una única forma correcta. Cada familia conserva su propia tradición, aunque las más habituales son:

Tres tragos seguidos.

Siete sorbos.

Un trago largo.

Un vaso pequeño.

Antes o después de beberla, muchas personas aprovechan para pedir salud, trabajo, prosperidad o protección para sus seres queridos.

También es común pronunciar la expresión quechua "Kusiya, kusiya", que puede traducirse como "Ayúdame, ayúdame", como una forma de invocación y agradecimiento.

Mucho más que una bebida

Más allá de las creencias populares, el 1° de agosto también invita a reflexionar sobre el vínculo con la naturaleza.

El Día de la Pachamama recuerda la importancia de cuidar el ambiente, valorar los recursos naturales y agradecer todo aquello que la tierra ofrece. En muchas comunidades se realizan ofrendas con alimentos, bebidas o semillas como símbolo de respeto hacia la Madre Tierra y de compromiso con su preservación.

En ese sentido, la caña con ruda trasciende el ritual y se convierte en una tradición cultural que mantiene vivas las raíces de los pueblos originarios y la conexión con el entorno.

Una tradición que sigue vigente

Cada año, la llegada de agosto vuelve a reunir a familias y amigos alrededor de este pequeño ritual. Para algunos es una costumbre heredada de sus abuelos; para otros, una forma de comenzar el mes con esperanza.

Aunque las propiedades que se le atribuyen forman parte de las creencias populares y no cuentan con respaldo científico, la caña con ruda continúa siendo uno de los símbolos más representativos del 1° de agosto y una invitación a iniciar un nuevo ciclo con gratitud, buenos deseos y respeto por la Pachamama.

MA