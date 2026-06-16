La Patagonia tendrá el monumento a Messi más alto del planeta

Cutral Co vivirá este martes una jornada especial con la inauguración del monumento a Lionel Messi que, según sus impulsores, será el más alto del mundo dedicado al futbolista argentino. La ceremonia está prevista para las 13 horas en la intersección de la Ruta 22 y Manuel Savio, donde se espera la participación de vecinos, turistas y seguidores del capitán campeón del mundo.

La escultura alcanza los 26 metros de altura y supera a cualquier otro homenaje similar realizado hasta el momento en distintos países. La presentación coincide además con una jornada mundialista, motivo por el cual se instaló una pantalla gigante para seguir el partido de la Selección Argentina.

Una obra monumental para homenajear al capitán argentino

Durante las últimas horas se completaban los trabajos finales de montaje, entre ellos la colocación de una réplica de la Copa del Mundo que formará parte de la escultura. También se realizaron tareas de pintura y terminaciones para dejar listo el predio antes de la inauguración oficial.

La iniciativa fue impulsada por el municipio y ejecutada por el escultor Aldo Beroisa, artista reconocido en la ciudad por haber participado en numerosas obras que forman parte del paisaje urbano local.

El proyecto demandó varias semanas de trabajo y atravesó algunas postergaciones debido a condiciones climáticas y cuestiones técnicas que obligaron a modificar la fecha inicialmente prevista.

La imagen elegida representa a Lionel Messi en uno de los momentos más recordados de su carrera deportiva, vinculado a las consagraciones que marcaron una etapa histórica para el fútbol argentino.

Superará a otro homenaje que tenía el récord

Hasta ahora, la escultura más alta dedicada a Messi se encontraba en Calcuta, India, donde fue inaugurada durante 2025. Con sus 26 metros, la obra neuquina pasará a ocupar ese lugar y buscará transformarse en una referencia para fanáticos del fútbol que recorran la Patagonia.

El monumento fue diseñado para ser visible desde distintos puntos de la ciudad y especialmente desde la Ruta Nacional 22, uno de los corredores más transitados del norte patagónico.

La expectativa por la inauguración creció durante los últimos días, especialmente entre quienes siguen de cerca la carrera del capitán argentino y valoran el impacto que tuvo en la historia deportiva del país.

Cutral Co apuesta a los monumentos como atractivo turístico

La nueva estatua de Messi se suma a una política que la ciudad sostiene desde hace años. Actualmente, Cutral Co cuenta con cerca de veinte monumentos distribuidos en diferentes sectores urbanos, varios de ellos visibles desde la ruta.

Entre las obras más conocidas figuran El Cristo, La Última Cena, el Vía Crucis, además de homenajes a Jaime de Nevares, a los Veteranos y Caídos en Malvinas y al Monumento a la Mujer.

Ese desarrollo artístico llevó a que la Legislatura neuquina declarara a Cutral Co como Capital Provincial de los Monumentos. La estrategia apunta a fortalecer el turismo de paso y ofrecer propuestas culturales para quienes recorren la provincia.

Con la inauguración del monumento a Lionel Messi más alto del mundo, la ciudad suma una nueva postal que busca atraer visitantes y rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la historia del deporte argentino.

O.P.