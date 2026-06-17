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17 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Copa Ciudad de Esquel de Boxeo: será este viernes, con una destacada velada interprovincial

Este viernes se disputará la Copa Ciudad de Esquel en el Club San Martín. Habrá nueve combates y la pelea de fondo tendrá a la local Milly frente a la campeona bonaerense Karen Flamenco.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Esquel, en conjunto con la Escuela Municipal Awcache, presentó de manera oficial el festival de boxeo que se llevará a cabo este viernes a partir de las 21 horas en el Club San Martín. La velada contará con un total de 9 combates y tendrá como atractivo principal la participación de deportistas llegadas desde Buenos Aires, lo que promete elevar el nivel de la competencia local.

 

El subdirector de Deportes, Hernán Maciel, invitó a todos los vecinos a acercarse al evento y destacó que se espera una noche muy linda con el acompañamiento del público esquelense. Por su parte, el entrenador Rodrigo Peláez de Awkache detalló que se ha planteado este festival con el objetivo de subir aún más la expectativa, agradeciendo la presencia de la delegación de la escuela Canguras 31 de la Villa 31, integrada por la profesora Noelia López, junto a las boxeadoras Karen Flamenco y Luz Caballero.

 

La pelea de fondo estará protagonizada por la esquelense Milly, quien viene de realizar una preparación en Buenos Aires junto al equipo de Coggi. Su rival será Karen Belén Flamenco, actual campeona regional bonaerense, quien se mostró muy contenta por vivir su primera experiencia deportiva en la Patagonia y señaló que este combate forma parte de su camino hacia el profesionalismo, con el objetivo de tramitar la licencia a fin de año.

 

La grilla de combates confirmados incluye el regreso del experimentado boxeador local Lucas Castillo, quien se enfrentará a un rival de Bariloche. También habrá presencia de pugilistas de Rawson, Trelew, Dolavon y El Maitén, entre ellos Nazarena Rocco, quien se medirá ante Luz Caballero. Asimismo, la noche marcará el debut de los locales Camila Pelaez y el chico Calquipán de la escuela de Luis Cárcamo, además de una nueva presentación de Luis Torre, pupilo de Osvaldo Sosa.

 

Las entradas ya se encuentran a la venta en el comercio KPlay, ubicado sobre la calle 25 de Mayo. Los valores fijados son de 10.000 pesos para la entrada popular, 12.000 la platea y 16.000 el Ringside, y desde la organización se recomendó a los interesados adquirirlas con anticipación debido a la capacidad limitada de ubicaciones en el recinto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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