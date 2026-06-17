Corte de suministro eléctrico: Coop16 trabaja en la reparación de la Línea 4

Debido a una falla en la Línea 4 de 13,2 kV, varios sectores de la ciudad experimentaron una interrupción en el suministro de energía. Según la última actualización brindada por la entidad a las 14:00 horas, el personal técnico se encuentra desplegado en terreno realizando las tareas de identificación y reparación de los inconvenientes.

Zonas afectadas

Si bien los trabajos permitieron reducir el área sin luz durante las primeras horas de la tarde, el corte continúa afectando a los siguientes puntos de la ciudad:

- Valle Chico

- Cerro Colorado

- Barrio Los Sauces

- Loteos sobre Ruta N° 259

Desde la Cooperativa indicaron que las cuadrillas de operarios están abocadas a solucionar el desperfecto a la brevedad, por lo que se estima que el suministro comenzará a restablecerse paulatinamente una vez que las fallas sean controladas. Se solicita a los vecinos de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias mientras se llevan a cabo las maniobras de reparación.