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Por Redacción Red43

Corte de suministro eléctrico: Coop16 trabaja en la reparación de la Línea 4

La Cooperativa 16 de Octubre informó que se encuentra trabajando para normalizar el servicio eléctrico, afectado desde horas del mediodia tras la salida de servicio de la Línea 4 de 13,2 kV.
Por Redacción Red43

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Debido a una falla en la Línea 4 de 13,2 kV, varios sectores de la ciudad experimentaron una interrupción en el suministro de energía. Según la última actualización brindada por la entidad a las 14:00 horas, el personal técnico se encuentra desplegado en terreno realizando las tareas de identificación y reparación de los inconvenientes.

 

Zonas afectadas

 

Si bien los trabajos permitieron reducir el área sin luz durante las primeras horas de la tarde, el corte continúa afectando a los siguientes puntos de la ciudad:

 

- Valle Chico

 

- Cerro Colorado

 

- Barrio Los Sauces

 

- Loteos sobre Ruta N° 259

 

Desde la Cooperativa indicaron que las cuadrillas de operarios están abocadas a solucionar el desperfecto a la brevedad, por lo que se estima que el suministro comenzará a restablecerse paulatinamente una vez que las fallas sean controladas. Se solicita a los vecinos de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias mientras se llevan a cabo las maniobras de reparación.

 

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