Trabajadores municipales de Esquel cobrarán el aguinaldo antes de lo previsto

En un movimiento que busca brindar mayor previsibilidad a las familias municipales, la gestión del intendente Matías Taccetta anunció un adelanto en el cronograma de pagos. El Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre del año será depositado este jueves 18 de junio.

De esta manera, los agentes municipales podrán disponer de sus haberes a partir del viernes 19, adelantándose a la fecha habitual de acreditación. Esta medida, destacada como una acción que permite fortalecer los ingresos de los trabajadores, se suma al cumplimiento de las obligaciones salariales en tiempo y forma que viene sosteniendo la administración local.

Con este depósito, los empleados municipales de Esquel contarán con el pago de su medio aguinaldo antes de iniciar el fin de semana, permitiendo una mejor organización de sus compromisos económicos.