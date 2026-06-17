Nuevos beneficios para asociaciones civiles de Esquel: exención de ganancias y presentación de balances

Este jueves 18 de junio a las 14 horas, el Salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en Pellegrini 772 de la ciudad de Esquel, será sede de una charla informativa de gran relevancia para el entramado social de la región. El encuentro, organizado por el Ministerio de Gobierno a través de la Inspección General de Justicia, está destinado de forma exclusiva a las asociaciones civiles y fundaciones locales.

El eje central de la convocatoria será la presentación de una medida largamente gestionada que impactará de forma directa en la economía de las instituciones con menores recursos. "Logramos firmar esta resolución conjunta, y esto nos permite establecer una categoría de asociaciones civiles que son aquellas que tienen ingresos anuales equivalentes a la categoría D del monotributo. Esas asociaciones que son la mayoría en la provincia y las más chicas sobre todo, clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos de localidades chicas, centros de jubilados, quedan eximidos de tener que presentar los balances", puntualizó Eraso Parodi.

El funcionario provincial remarcó el perjuicio económico que este requisito administrativo tradicional representaba para el funcionamiento diario de las entidades de bien público. "La presentación de balances era una tarea que implicaba un desembolso económico muy importante para estas asociaciones que manejan recursos muchas veces escasos", explicó el Ministro, agregando que a partir de esta disposición solo deberán presentar una certificación contable simplificada de ingresos y egresos, además de quedar exentas ante la Agencia de Recaudación del pago del impuesto a las ganancias.

En sintonía con este beneficio, se detallarán las características de un plan de regularización diseñado para aquellas instituciones que registren deudas de documentación o ejercicios atrasados ante el organismo de control. "A nosotros nos sirve como Estado provincial que el 100% de las asociaciones que tenemos en la provincia estén regulares, estén con los papeles al día", fundamentó el titular de la cartera política.

Para concluir, el Ministro de Gobierno apeló a una comparación gráfica para ilustrar la importancia de mantener la documentación institucional al día y poder acceder a nuevos recursos. "Para una asociación civil, sobre todo para una asociación civil chica, estar al día con la IGJ es como para una persona tener el documento actualizado, el DNI. Si las asociaciones no están con los papeles al día ante la IGJ, no pueden acceder a financiamiento, no pueden recibir subsidios, se le dificultan un montón de otras cuestiones", finalizó Eraso Parodi, extendiendo la invitación a presidentes, tesoreros, vocales o delegados de todas las organizaciones cordilleranas.

El atraso en la digitalización provincial

Durante la entrevista, el Ministro de Gobierno también reflexionó sobre el proceso de modernización y el tiempo que le llevó a la administración pública provincial adoptar estas herramientas virtuales. "Siento por un lado alegría por estar avanzando y por otro lado vergüenza, porque la realidad es que es vergonzoso que en la provincia del Chubut recién ahora estemos hablando de digitalización cuando es algo que ya viene avanzando hace muchísimos años", manifestó con autocrítica el funcionario.

En ese mismo sentido, Eraso Parodi comparó la facilidad con la que los ciudadanos resuelven su vida cotidiana a través de la tecnología frente a las trabas históricas del sector público. "Hoy todos podemos hacer a través de nuestro teléfono infinidad de trámites, podemos hasta obtener un préstamo en un banco y es vergonzoso que no podamos realizar los trámites ante la administración pública, ante el Estado. Pero bueno, el camino por recorrer todavía es largo pero estamos avanzando a paso firme en ese sentido, digitalizando, porque digitalizar es facilitar la vida del ciudadano, que no pierda tiempo ni plata haciendo trámites en las oficinas públicas", concluyó de forma contundente.

EBW