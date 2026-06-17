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17 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Firma de convenio para la creación de una Escuela de arqueros en José de San Martín

Promovida por los dirigentes de Costanera Sur. Habrá además una clínica intensiva para los días 9 y 10 de julio
Por Redacción Red43

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Una nueva oportunidad para la formación y crecimiento de arqueros de fútbol, siendo más que importante por el lugar. Porque quienes residen en José de San Martín o en localidades aledañas tendrán la posibilidad de adquirir los conocimientos para ser un arquero profesional. Es cierto que después estará la suerte y las oportunidades para llegar al más alto nivel.

 

Los dirigentes de Costanera Sur firmaron un convenio con la Escuela Formativa de Entrenamiento Profesional para Arqueros (EFEPA) que permitirá la apertura de la sede en la localidad de José de San Martín.

 

Sin dudas que es un paso importante tanto para el club de José de San Martín, como para quienes quieran incursionar en el puesto de arquero.

 

 

Además de la apertura de la nueva sede, se llevará a cabo una clínica para arqueros que tendrá lugar entre el jueves 9 y el viernes 10 de julio en la misma localidad.
La apertura de la Sede EFEPA Chubut en José de San Martin genera una nueva oportunidad de formación y crecimiento para arqueros de toda la región.
En el marco de esta importante alianza, se llevará adelante una Clínica de Arqueros a cargo del Profesor Mariano Lauro, entrenador y preparador físico especializado, quien compartirá conocimientos, metodologías de trabajo y herramientas de entrenamiento orientadas al desarrollo integral del puesto.

 


Este acuerdo representa para la zona mucho más que una capacitación deportiva. Significa la llegada de un centro de formación permanente que buscará potenciar el talento local, brindar nuevas oportunidades a niños, jóvenes y adultos, y fortalecer el trabajo que se viene realizando en beneficio de la comunidad.
“Continuamos apostando al deporte como herramienta de formación, inclusión y desarrollo, sumando propuestas de calidad y generando vínculos con instituciones y profesionales de trayectoria para que nuestros deportistas puedan crecer sin tener que alejarse de su lugar”, destacaron los dirigentes de Costanera Sur en las redes sociales del club.

 

 

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