Incendios en Chubut: advierten sobre los riesgos en la calidad del agua tras el fuego

Un estudio científico reciente, liderado por el Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP), ha arrojado luz sobre las consecuencias críticas que dejan los incendios forestales en nuestros arroyos. La investigación surgió a partir de la inquietud de los vecinos tras los devastadores incendios de 2021 en Las Golondrinas y El Hoyo, que consumieron 13.000 hectáreas y causaron daños irreparables en la zona.





Para comprender estos efectos, la doctora en Ciencias Naturales, Cecilia Brand, encabezó un equipo que monitoreó ocho arroyos durante 28 meses. Comparando cursos de agua en zonas quemadas frente a otros intactos, el estudio —publicado en Science of the Total Environment— detectó alteraciones químicas profundas.

Uno de los problemas principales es el aumento de sedimentos y la conductividad eléctrica. Al desaparecer la vegetación, las laderas quedan desnudas y, con las lluvias, se produce un arrastre masivo de partículas hacia los arroyos, afectando la claridad y pureza del agua.





Asimismo, se detectó una peligrosa alteración en los niveles de nutrientes. En una primera etapa, los niveles de fósforo se dispararon, seguidos por una presencia prolongada de nitrógeno. Este fenómeno ocurre porque, sin la cobertura vegetal que normalmente absorbe estos nutrientes del suelo, los compuestos terminan drenando directamente hacia las fuentes de agua.

La doctora Brand advierte que esta sobrecarga de nutrientes es una amenaza real, ya que favorece la proliferación de algas y bacterias, lo cual compromete la calidad del agua para el consumo humano. Por ello, los expertos subrayan la urgencia de realizar controles bacteriológicos periódicos en las áreas afectadas.

Actualmente, el equipo del CIEMEP continúa expandiendo su investigación hacia sectores del Parque Nacional Los Alerces, integrando variables como la topografía y la severidad del fuego. Como medida preventiva, los científicos recomiendan evitar actividades que agraven el daño, como el ingreso de ganado a los arroyos o la aplicación de agroquímicos, facilitando así la recuperación natural del ecosistema.