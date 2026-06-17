Esquel: miércoles con temperaturas bajo cero y una tarde agradable

La ciudad de Esquel atravesará una jornada de miércoles marcada por temperaturas gélidas durante las primeras horas del día y una tarde que ofrecerá un alivio térmico. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, el dia comenzará con temperaturas bajo cero, alcanzando una mínima de -2 °C durante la mañana, tras una madrugada que registró -1 °C.

A medida que avance la jornada, se espera un ascenso de la temperatura que permitirá alcanzar una máxima de 10 °C hacia la tarde, para luego descender a 5 °C durante la noche.

En cuanto al estado del cielo, se prevé una jornada predominantemente nublada. Durante la madrugada el tiempo se presentará con mayor presencia de nubes, mientras que el resto del día —mañana, tarde y noche— el cielo estará parcialmente nublado. Afortunadamente, no se esperan precipitaciones, con una probabilidad del 0% durante todo el transcurso de la jornada.

Respecto al viento, se esperan condiciones moderadas con ráfagas que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. La dirección predominante variará desde el noreste (NE) durante la madrugada, rotando hacia el noroeste (NO) a partir de la mañana y manteniéndose constante hasta el cierre del día.