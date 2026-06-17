Argentina ganó y el frío también: Otra mañana de heladas

La Comarca Andina atraviesa una seguidilla de jornadas típicas de final de otoño, con mañanas muy frías, heladas en sectores bajos y tardes que permiten disfrutar algunas horas más agradables antes de que vuelva el descenso de temperatura.

Este miércoles no será la excepción. La jornada comenzó con registros cercanos a los 0° e incluso levemente por debajo durante la madrugada, favoreciendo la formación de escarcha en distintos puntos de la Comarca.

El frío se concentra en las primeras horas

Las condiciones de poco viento y escasa nubosidad durante la madrugada favorecieron el enfriamiento del ambiente.

Durante las primeras horas del día predominan temperaturas entre 0° y 3°, por lo que quienes salen temprano vuelven a encontrarse con parabrisas congelados, pasto blanco y sectores sombríos que tardan varias horas en recuperar temperatura.

Se trata de una situación habitual para esta época del año, especialmente después de varios días consecutivos con cielos despejados.

Una tarde cercana a los 12°

Con el correr de la mañana la temperatura comenzará a recuperarse de forma sostenida.

Los valores subirán hasta alcanzar entre 11° y 12° durante las primeras horas de la tarde, convirtiéndose nuevamente en el período más agradable del día.

La nubosidad seguirá siendo escasa durante buena parte de la jornada y el viento permanecerá débil, aunque hacia la tarde podrían registrarse algunas ráfagas moderadas.

¿Qué pasa con la posibilidad de lluvia?

Los modelos muestran algunas diferencias para el cierre del día.

Mientras el pronóstico oficial mantiene una probabilidad baja de precipitaciones para la noche, la evolución horaria observada para la Comarca Andina continúa mostrando condiciones mayormente secas, sin acumulados de lluvia previstos y con un incremento de nubosidad hacia las últimas horas de la jornada.

Por eso, más que una situación de lluvia confirmada, el escenario más probable es un aumento de nubes durante la noche y un ambiente algo más fresco.

En sectores cordilleranos y zonas altas el panorama podría presentar variaciones locales, aunque por el momento no aparecen señales de un cambio importante de tiempo para las localidades de la Comarca Andina.

Cómo sigue la semana

El miércoles aparece como una jornada de continuidad respecto de los días anteriores: heladas durante la mañana, temperaturas agradables para junio durante la tarde y ausencia de fenómenos fuertes.

Después del triunfo de Argentina en el debut mundialista, el clima parece dispuesto a seguir acompañando las actividades cotidianas de la Comarca Andina con otra jornada estable, empezando a dar paso a la llegada del invierno.

O.P.