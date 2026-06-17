Plan Invernal 2026: habilitada la Ruta 259, pero con sectores complicados

Vialidad Nacional difundió este miércoles por la mañana una nueva actualización del Plan Invernal 2026, informando que la Ruta Nacional 259 se encuentra habilitada en toda su extensión entre Esquel, Trevelin y el límite con Chile, aunque las condiciones climáticas obligan a transitar con extrema precaución.

En el tramo Esquel-Trevelin se registra calzada húmeda debido al riego con sal realizado por personal de Vialidad Nacional. Además, las banquinas permanecen húmedas y con sectores de barro. También se reporta presencia de animales sueltos, viento y heladas.

Desde el organismo indicaron que equipos viales continúan trabajando en la distribución de sal sobre la calzada para mejorar las condiciones de circulación.

Por otra parte, el tramo Trevelin-límite con Chile, correspondiente al acceso al paso internacional, también permanece habilitado. En este sector la calzada presenta condiciones normales, aunque húmeda en algunos puntos.

Vialidad Nacional informó además que las banquinas se encuentran húmedas y con barro en sectores, mientras que maquinaria vial desarrolla tareas de mantenimiento sobre la calzada. A esto se suman condiciones de viento, heladas y presencia de neblina, factores que reducen la visibilidad y exigen una conducción responsable.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron respetar el señalamiento vial, disminuir la velocidad y mantenerse atentos a las condiciones cambiantes del camino.

Para más información sobre el estado de las rutas en el país visitar la siguiente página: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G