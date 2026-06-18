Newcom en Esquel: amistad, deporte y ganas de seguir compitiendo

Con entusiasmo y ganas de volver a competir, el equipo Abrojal Esquel participa de una nueva edición de los Juegos Chubutenses en la disciplina newcom. Jorge Fernández, uno de sus integrantes habló sobre su experiencia.

Además del newcom, varios integrantes del grupo participan en otras disciplinas destinadas a adultos mayores, como tejo y truco. "Nos hemos distribuido cada uno según su habilidad y donde quiere jugar", señaló Jorge.

Al momento de hablar de las expectativas para la competencia, Fernández dejó en claro que el resultado deportivo no es lo más importante. "Pasarla bien y, si se puede, se gana; y si no, compartir el momento con gente amiga", expresó.

Para el jugador, el newcom representa mucho más que una actividad física. "Yo siempre digo, al menos desde mí, el newcom es la familia que parió la vida", afirmó, destacando los vínculos que se generan dentro de este deporte.

El equipo ya cuenta con experiencia en los Juegos Chubutenses. Durante la edición pasada logró avanzar hasta la instancia provincial luego de consagrarse en las etapas local y regional.

Respecto al crecimiento de la disciplina en la región, Fernández explicó que una de las principales diferencias con otras zonas de la provincia es la cantidad de equipos en competencia. "En la costa hay más equipos, acá somos poquitos. Recién este año de vuelta ha habido más equipos, somos cinco. El año pasado creo que éramos tres", indicó.

En ese sentido, consideró que sumar participantes permite tener más competencia y más partidos. "La idea es jugar más partidos, que es lo que queremos", sostuvo.

Sobre la preparación para esta nueva edición, explicó que los jugadores mantienen una dinámica de trabajo en conjunto. "Ya nos conocemos, hacemos encuentros y demás", concluyó.

Con experiencia, compañerismo y el deseo de disfrutar cada encuentro, Abrojal Esquel vuelve a representar a la ciudad en una competencia donde el deporte es también una excusa para fortalecer amistades y compartir buenos momentos.

R.G