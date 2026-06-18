Reconocimiento xeneize para la Peña de Esquel

El Club Atlético Boca Juniors, por medio de su Departamento de Interior y Exterior, entregó una distinción oficial a la Peña de Esquel Roberto Mouzo en reconocimiento a las múltiples campañas solidarias que sus miembros impulsaron en la comunidad local durante el último tiempo. El emotivo encuentro tuvo lugar en los quinchos de La Bombonera y estuvo encabezado por el presidente del área, Miguel Dinópulos, acompañado por representantes de diversas agrupaciones xeneizes de todo el territorio nacional.

En representación de la entidad cordillerana, el socio Juan Ignacio Fernández Silva recibió el galardón y valoró la mirada federal de la institución de la Ribera al ponderar el esfuerzo diario de quienes difunden los valores del club a gran distancia de la Capital Federal.

"Es muy importante que el club nos tenga en cuenta a las peñas que realizamos nuestra labor a 2000 kilómetros de Buenos Aires, este trabajo se sostiene siempre con toda la pasión xeneize", remarcó Fernández Silva durante su discurso de agradecimiento.

La distinción premia un intenso trabajo social que incluyó la Corrida Solidaria para una Nochebuena para Todos, donde se recolectaron alimentos para las mesas navideñas de numerosas familias de la ciudad, y la donación de juguetes y libros destinados al Área de Pediatría del Hospital Zonal de Esquel. Asimismo, la peña coordinó una colecta de indumentaria de abrigo y calzado para Cáritas y brindó colaboración activa en la campaña de asistencia para los combatientes de incendios forestales de la región en la temporada estival. Con este galardón, se consolida el rol comunitario de la agrupación y se reafirma el fuerte lazo que une a los hinchas locales con el club.

EBW