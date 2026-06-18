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Por Redacción Red43

Condenaron a un traumatólogo denunciado por 4 mujeres: las hacía desvestir y las tocaba sin consentimiento

Condenaron a un traumatólogo denunciado por 4 mujeres: las hacía desvestir y las tocaba sin consentimiento. Ocurrió en Madryn.
Por Redacción Red43

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El médico traumatólogo Juan Francisco Thomatis fue condenado por cuatro hechos de abuso sexual simple cometidos contra pacientes durante consultas médicas en el interior de su consultorio.

 

La condena se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado, instancia en la que el imputado reconoció su responsabilidad penal por los hechos investigados, con la conformidad de las mujeres víctimas. La causa fue llevada adelante por las fiscales María Angélica Cárcano y Romina Carrizo y la sentencia fue homologada por el juez Marcelo Orlando, indicó una gacetilla de la Fiscalía.

 

De acuerdo con la investigación, cuatro mujeres denunciaron que, al concurrir a consultas médicas, el profesional incurrió en conductas de connotación sexual que excedían cualquier práctica vinculada con la atención sanitaria. Entre ellas, solicitó a las pacientes que se quitaran prendas de vestir sin justificación clínica, realizó tocamientos ajenos al motivo de consulta y mantuvo contactos físicos de índole sexual sin consentimiento. Los hechos fueron calificados legalmente como abuso sexual simple y comprendieron cuatro episodios distintos.

 

La sentencia impuesta fue de tres años de prisión de ejecución condicional. La resolución quedó firme y el legajo con la condena fue remitido a la Asociación Médica de Chubut para su conocimiento y eventual intervención en el ámbito de sus competencias. Thomatis contó con la asistencia técnica del abogado Fabián Gabalachis y no declaró durante el debate.

 

 

 

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