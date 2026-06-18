La Municipalidad de Esquel articula acciones con SEROS para fortalecer la gestión de residuos

La Municipalidad de Esquel, a través de la Gerencia GIRSU, continúa avanzando en la implementación de la Ordenanza Municipal N.º 329/24 de Generadores Especiales mediante el trabajo conjunto con instituciones de la comunidad.

En este marco, la gerente de GIRSU, Mariana López Rey, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Obra Social SEROS Chubut en las instalaciones del Centro de Valorización de Reciclaje (CVR), con el objetivo de coordinar acciones orientadas a mejorar la gestión integral de los residuos generados en las dependencias de la institución y en el Hotel SEROS.

Durante el encuentro se avanzó en la planificación de estrategias que promuevan la separación en origen y la recuperación de materiales valorizables, fortaleciendo así las prácticas de gestión responsable de residuos y el compromiso con el cuidado del ambiente.

Asimismo, se abordó la posibilidad de canalizar residuos específicos, como textiles y papel de archivo, hacia los programas de recuperación y valorización que se desarrollan en el CVR. Estas acciones se enmarcan en las políticas de economía circular impulsadas por la Municipalidad de Esquel, que buscan fomentar el aprovechamiento de materiales y reducir el volumen de residuos destinados a disposición final.

Desde la Gerencia GIRSU, López Rey destacó la importancia de continuar consolidando vínculos con organismos e instituciones de la comunidad, entendiendo que el trabajo articulado resulta fundamental para construir una gestión de residuos cada vez más eficiente, responsable y sostenible.

La implementación de la Ordenanza de Generadores Especiales constituye una herramienta clave para fortalecer la separación y valorización de residuos en distintos sectores, promoviendo una ciudad más comprometida con el desarrollo ambiental.

R.G