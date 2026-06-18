Marta Barrera asumió la presidencia de la Cámara de Turismo

Marta Barrera es la nueva presidenta electa de la Cámara de Turismo de Esquel, espacio que se prepara para asumir los nuevos desafíos de un área central para el trabajo local.



“Estamos asumiendo una nueva responsabilidad. En realidad, hace rato que digo ya no quiero seguir más, que otros continúen, que surjan figuras nuevas. Nos siguen proponiendo y uno sigue con esto de tomar una nueva responsabilidad”, explicó Barrera: “el tema del turismo, un tema tan álgido en este momento, donde está todo tan detenido”.



Su experiencia personal, privada y dentro de espacios colectivos, es amplia: “20 años como prestadora turística, 14 años de haber trabajado en la Secretaría de Turismo tratando de no recibir el desánimo, que también nos afecta, me afecta a mí personalmente y nos afecta, nos está afectando a todos, haber decidido embarcarme en esto de vamos para adelante”.



El balance del área ya estaba hecho antes de asumir: “Creo que este tiempo de tanto receso en lo turístico, que creo que se debe más que nada a una política nacional, que lo estamos viviendo como país, que lo estamos viviendo en los diferentes rubros, en todos los sectores lo estamos sintiendo, desde el jubilado hasta los empresarios grandes”.



La puesta en valor de lo local es algo que no hay que dejar de lado: “Tenemos los valores suficientes como para salir a posicionarnos. Yo recuerdo un tiempo de mucho turismo, donde la gente venía muy entusiasmada con el Parque Nacional Los Alerces, La Trochita, el centro de esquí. Ahora puede haber cambios debido a los cambios climáticos. Tenemos que reformularnos, pero no decaer. ¿Cómo vendemos el invierno? ¿Cómo venderemos primavera?”



Aprovechando la visibilidad de esta asunción, la representante hizo “un llamado a todos los prestadores turísticos y a todos aquellos que de alguna manera se sientan relacionados con el turismo. La gente que genera eventos de deportes. Es importante porque ellos están moviendo en la estacionalidad, traen gente que nos conoce, para todos ellos un llamado para invitarlos a que se asocien a la Cámara. Porque a veces una pequeña idea que tenemos nosotros en nuestra mente, pero que no la transmitimos, puede generarnos una nueva visión o ampliar la visión. Y esto lo vamos a tener que hacer entre todos. Ya el individualismo no va porque sabemos cómo estamos todos”.

Pensando en reunirse tanto con estudiantes de Turismo como con emprendedores y gestiones como las de "La Hoya", Barrera fue optimista también con el pronóstico climático: "que venga la nieve".

SL

