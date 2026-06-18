Avanzan los preparativos para el 1° Congreso Nacional de Combate y Restauración Forestal

El camino hacia el primer Congreso Nacional de Combate, Prevención y Restauración Forestal Comunitaria sumó un nuevo paso esta semana en El Hoyo.

Representantes de distintas organizaciones vinculadas al trabajo territorial y forestal mantuvieron una reunión para avanzar en la construcción de un espacio de debate que tendrá alcance nacional y se desarrollará en noviembre en la Comarca Andina del Paralelo 42.

La convocatoria fue impulsada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) Patagonia, que informó sobre un encuentro realizado junto a integrantes de ATE Comarca Andina de Chubut y Andina Sur ATE de Río Negro.

Un espacio para debatir la situación del sector

Según detallaron desde la organización, durante la reunión se intercambiaron miradas sobre las dificultades que atraviesan distintos sectores vinculados al manejo del bosque, la prevención de incendios y la recuperación de áreas afectadas por el fuego.

Además, se compartieron avances en torno a la planificación del Congreso Nacional de Combate, Prevención y Restauración Forestal Comunitaria y se analizó la posibilidad de incorporar nuevas organizaciones al proceso organizativo.

Desde UTT Patagonia señalaron que existe una necesidad de fortalecer estos espacios de encuentro para discutir propuestas concretas y construir herramientas que permitan mejorar las estrategias de prevención, combate y restauración forestal en distintos puntos del país.

La Comarca Andina será sede del encuentro nacional

Uno de los objetivos planteados por las organizaciones es trasladar los debates surgidos en estos encuentros previos hacia las mesas técnicas y de políticas públicas que formarán parte del congreso.

La actividad está prevista para los días 21 y 22 de noviembre y tendrá como sede la Comarca Andina del Paralelo 42, una zona que en los últimos años atravesó incendios forestales de gran magnitud y que cuenta con numerosas experiencias vinculadas a la recuperación ambiental y al trabajo territorial.

O.P.