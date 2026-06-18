-4°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Junio de 2026
RED43 comarca-andina UTT PatagoniaCongreso Nacional de Combate y Restauración Forestal
18 de Junio de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Avanzan los preparativos para el 1° Congreso Nacional de Combate y Restauración Forestal

Organizaciones de Chubut y Río Negro se reunieron en la Comarca Andina para avanzar en la organización de un encuentro que buscará debatir políticas públicas, prevención de incendios y restauración de bosques.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El camino hacia el primer Congreso Nacional de Combate, Prevención y Restauración Forestal Comunitaria sumó un nuevo paso esta semana en El Hoyo.

 

Representantes de distintas organizaciones vinculadas al trabajo territorial y forestal mantuvieron una reunión para avanzar en la construcción de un espacio de debate que tendrá alcance nacional y se desarrollará en noviembre en la Comarca Andina del Paralelo 42.

 

La convocatoria fue impulsada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) Patagonia, que informó sobre un encuentro realizado junto a integrantes de ATE Comarca Andina de Chubut y Andina Sur ATE de Río Negro.

 

 

Un espacio para debatir la situación del sector

Según detallaron desde la organización, durante la reunión se intercambiaron miradas sobre las dificultades que atraviesan distintos sectores vinculados al manejo del bosque, la prevención de incendios y la recuperación de áreas afectadas por el fuego.

 

Además, se compartieron avances en torno a la planificación del Congreso Nacional de Combate, Prevención y Restauración Forestal Comunitaria y se analizó la posibilidad de incorporar nuevas organizaciones al proceso organizativo.

 

Desde UTT Patagonia señalaron que existe una necesidad de fortalecer estos espacios de encuentro para discutir propuestas concretas y construir herramientas que permitan mejorar las estrategias de prevención, combate y restauración forestal en distintos puntos del país.

 

 

La Comarca Andina será sede del encuentro nacional

Uno de los objetivos planteados por las organizaciones es trasladar los debates surgidos en estos encuentros previos hacia las mesas técnicas y de políticas públicas que formarán parte del congreso.

 

La actividad está prevista para los días 21 y 22 de noviembre y tendrá como sede la Comarca Andina del Paralelo 42, una zona que en los últimos años atravesó incendios forestales de gran magnitud y que cuenta con numerosas experiencias vinculadas a la recuperación ambiental y al trabajo territorial.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un docente chubutense dejó su trabajo para ver a La Scaloneta en el Mundial
2
 Trelew presente: la gran aventura de "Juampi" siguiendo a la Selección
3
 QEPD: Juana Beatriz Ferreyra
4
 Esquel: se prolonga el corte de luz hasta las 18 horas por una falla en una subestación
5
 De terror: le pagó a un sicario para que mate a su mamá porque no lo quería a su novio
1
 Avanzan los preparativos para el 1° Congreso Nacional de Combate y Restauración Forestal
2
 Marta Barrera asumió la presidencia de la Cámara de Turismo
3
 Comedores barriales recibirán las donaciones de la Liga Independiente de Fútbol
4
 La familia Messi rompió el silencio sobre la salud de Jorge y pidió respeto ante las especulaciones
5
 Presentan la final de la Liga Independiente de Fútbol en Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -