Presentan la final de la Liga Independiente de Fútbol en Esquel

La Liga Independiente de Fútbol definirá este sábado 20 de junio a los campeones de la División A en las instalaciones del Estadio Municipal Dante Aristeo Brozzi. El anuncio oficial se realizó en la Residencia Deportiva con la presencia del intendente Matías Taccetta y el subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, junto al presidente de la liga, Carlos Raúl "Chiki" Pirquinao, y el tesorero, Oscar Huenulaf.

"La verdad que muy contento de que una vez más se haya realizado un evento deportivo tan grande en nuestra ciudad", destacó Hernán Maciel, quien además agradeció a los dirigentes por la organización y las gestiones anticipadas con la Municipalidad de Esquel, lo que permite dar continuidad al trabajo conjunto. El funcionario confirmó que las puertas del estadio estarán abiertas para todos los vecinos que se acerquen a la cancha.

Por su parte, el presidente de la liga agradeció el espacio brindado por el área de Deportes local y el acompañamiento del intendente Taccetta. "Invitarlo a que vengan a compartir una tarde de fútbol de la Liga Barrial, División A. Una final con mucha expectativa, dado los equipos que han llegado", señaló el dirigente, resaltando que la iniciativa de recaudar alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias que asisten a los comedores.

Los encuentros comenzarán a las 14:00 horas con el partido por el tercer y cuarto puesto entre los equipos 28 de Junio y Deportivo Estrella Roja. Posteriormente, a las 15:30 horas, se jugará la gran final del torneo en la cancha del Estadio Dante Aristeo Brozzi entre Deportivo Estación y Deportivo Entre Amigos.

Respecto a los incentivos económicos y distinciones para los planteles, Oscar Huenulaf detalló el esquema de premios previsto para esta definición de la máxima categoría. El ganador del tercer puesto recibirá un trofeo y 500.000 pesos en efectivo. Para la final, el subcampeón se llevará un trofeo y 700.000 pesos, mientras que el equipo campeón se adjudicará el trofeo principal y un premio de 1.000.000 de pesos en efectivo.

Desde la organización invitaron a la comunidad en general a sumarse a esta jornada, que suele convocar a una gran cantidad de familias y que habitualmente se desarrollaba en las canchas ubicadas frente al Ejército.