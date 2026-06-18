Comedores barriales recibirán las donaciones de la Liga Independiente de Fútbol

La definición de la Divisional A de la Liga Independiente de Fútbol, que se disputará este sábado en el Estadio Municipal Dante Aristeo Brozzi, tendrá un fin benéfico para dos sectores clave de la ciudad. Las referentes Gladys Hidalgo, del comedor del barrio Matadero, y Sandra Goroso, del comedor del barrio Estación, expresaron su agradecimiento por haber sido tenidas en cuenta para recibir los alimentos no perecederos que se solicitarán como entrada.

Desde los comedores comunitarios remarcaron que este aporte voluntario de los vecinos será de gran apoyo para seguir trabajando por las familias y los niños que concurren diariamente a estos espacios. La iniciativa de la dirigencia de la Liga busca transformar la gran convocatoria del fútbol barrial en una ayuda directa para el sostenimiento de los establecimientos.

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, y el presidente de la liga, Carlos Pirquinao, habían anticipado la importancia de abrir las puertas del estadio con un sentido social. La recaudación de la jornada, que comenzará a las 14:00 horas, se distribuirá de forma equitativa entre ambas instituciones una vez finalizados los partidos del torneo.