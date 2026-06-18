Taccetta impulsa un planteo regional por el canon del agua de la Hidroeléctrica

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, brindó detalles sobre la compleja situación de la concesión de la represa Futaleufú y planteó la necesidad de que el canon por el uso del agua se traduzca en beneficios concretos para los municipios cordilleranos.

Ante la proximidad de la licitación nacional e internacional para la operación de la central hidroeléctrica, Taccetta ratificó que se encuentra en diálogo constante con el gobierno provincial y sus pares de Trevelin y Cholila. El objetivo es asegurar que la región tenga un rol activo en esta nueva etapa y que los ingresos generados por el recurso hídrico no se limiten únicamente a las arcas provinciales.

Actualmente, la ley sancionada el año pasado establece que el canon por el uso del agua es percibido en su totalidad por la provincia. Sin embargo, Taccetta propone una distribución distinta o, al menos, un destino estratégico para esos fondos en beneficio local. Sus principales propuestas incluyen la reinversión en obras de infraestructura necesarias para cada municipio y la implementación de una tarifa social o valores de energía reducidos para fomentar la radicación de empresas en los parques industriales locales. Además, sugiere que se incluya como cláusula obligatoria en el nuevo contrato de concesión el pago de este canon hacia la provincia y los municipios afectados.

El mandatario enfatizó que es época de definiciones, recordando que el actual posesionario tiene permiso para operar hasta fin de año. Taccetta trazó un paralelismo con experiencias en provincias como Neuquén, donde tras el vencimiento de concesiones se alcanzaron acuerdos que permitieron a las regiones que generan el recurso obtener una compensación económica justa.

Respecto a compromisos de gestiones anteriores, el intendente mantuvo la cautela, señalando que, más allá de los decretos pasados, lo fundamental es garantizar que el aprovechamiento del recurso hídrico se transforme en desarrollo real para la zona. Finalmente, confirmó que espera ser convocado próximamente junto a otros intendentes para participar de las definiciones técnicas y políticas que determinarán el destino de la hidroeléctrica en los próximos años.