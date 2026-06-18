La Universidad del Chubut presentó oficialmente su proceso de evaluación institucional

La Universidad del Chubut (UDC) realizó este miércoles la presentación pública de su proceso de Evaluación Institucional, una etapa estratégica para el fortalecimiento y desarrollo de la institución.

Durante la presentación se firmó un Acta de Compromiso y Acompañamiento Institucional que respalda el desarrollo de este proceso de evaluación. La rúbrica fue encabezada por la rectora de la Universidad, Marcela Inés Freytes Frey, junto a los ministros de Educación del Chubut, José Luis Punta; y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; además de la secretaria general de Gobierno de la Provincia, Macarena Acuipil.

La actividad contó además con la presencia del doctor Paulo Falcón, reconocido especialista en educación superior y evaluación universitaria, quien acompaña a la Universidad en esta nueva etapa.

Construcción en conjunto

Durante su intervención, la rectora de la Universidad del Chubut Marcela Freytes Frey destacó la importancia institucional del proceso y señaló que la decisión de avanzar con la evaluación fue el resultado de una construcción en conjunto. “Es un momento sumamente importante en nuestra vida institucional. Fue una decisión colectiva sumamente importante y decidimos que era el momento de hacerlo. Cuando nos enfrentamos a estos desafíos de mirarnos sinceramente como universidad, también hacemos un balance de lo construido”, señaló.

“Creemos que este proceso de evaluación nos va a permitir saber dónde estamos parados, construir un diagnóstico y revisar desde el primer proyecto para volver observar y relanzar hacia dónde creemos que debe seguir creciendo la universidad. No es solo una mirada desde la autorreferencia, sino poder dialogar con este territorio al cual nos debemos en cada una de nuestras acciones”, destacó la rectora.

La evaluación como herramienta para el crecimiento institucional

En relación con el proceso de evaluación, el doctor Paulo Falcón explicó que la Ley de Educación Superior establece la realización de instancias periódicas de autoevaluación y evaluación externa, concebidas como herramientas para la mejora continua. “La autoevaluación tiene que ser un proceso participativo y honesto para que arroje resultados que permitan asociar la evaluación a otro concepto fundamental: el aseguramiento de la calidad”.

Además, remarcó que estos procesos deben entenderse como oportunidades de crecimiento institucional. “La evaluación puede generar los suministros necesarios para provocar políticas de cambio, de transformación y, en definitiva, de mejora. Hay una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de desarrollo en esto que se está gestando”.

Compromiso con respaldo provincial

Por su parte, el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, reafirmó el acompañamiento del Gobierno Provincial al proceso impulsado por la Universidad, y señaló: “Quiero que sea claro que somos parte, nos sentimos involucrados y así estaremos hasta el final de este proceso y de todos los que presta la Universidad de la Provincia”.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando ambas instituciones y expresó su confianza en los resultados de esta instancia. “Los felicito por este trabajo que van a hacer y que seguramente va a resultar en un beneficio para todos, especialmente para la educación de la provincia del Chubut”, dijo el ministro Punta.

El camino hacia la evaluación

Durante el segundo semestre de 2026 se prevé comenzar la etapa de autoevaluación institucional, entendida como una instancia participativa, reflexiva y colectiva orientada a analizar el funcionamiento de la universidad, sus políticas, prácticas, fortalezas, desafíos y proyecciones estratégicas.

Este proceso permitirá construir diagnósticos situados sobre las distintas dimensiones institucionales que abarcan académica, de investigación, extensión, vinculación, gestión y bienestar universitario como base para la posterior evaluación externa prevista para 2027.

En este marco, se busca promover una cultura institucional de calidad, vinculada con la mejora continua y con el fortalecimiento del proyecto universitario de la Universidad del Chubut en diálogo con las necesidades del territorio chubutense.