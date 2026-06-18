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Detuvieron al “loco de los tachos de basura” cuando intentó romper uno a patadas

No era la primera vez que realizaba estos actos violentos en la ciudad de Puerto Madryn. Fue detenido por la policía.
Por Redacción Red43

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Un hecho insólito ocurrió este miércoles cerca de las 09:45 horas de la mañana en Puerto Madryn, cuando un joven, sin motivo alguno, la emprendió a patadas contra un canasto de basura ubicado sobre una vereda.

 

Todo se originó cuando un empleado de seguridad privada, solicitó la presencia policial en calle 25 de Mayo, ya que en lugar había un sujeto pateando furibundamente un canasto de basura colocado en la vereda.

 

El ataque provocó daños en la estructura metálica del canasto. Tras el descargo de furia, el joven se retiró, sin más, del lugar.

 

Al llegar al lugar, personal policial de la Comisaría Primera, logró dar con el violento sujeto a escasos metros del ataque artero al canasto. Los efectivos procedieron a la detención del sujeto y su posterior traslado a la dependencia policial. El detenido fue identificado como Alexander León S. de 20 años y no es la primera vez que intenta rompero tachos de basura ubicados sobre las arterias de la ciudad del golfo.

 

 

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