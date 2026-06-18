Instalan nuevas garitas para pasajeros y proyectan sumar más puntos de espera

El Municipio de El Hoyo comenzó la instalación de nuevas garitas destinadas a pasajeros del transporte público. La primera fue colocada durante la tarde del miércoles en la intersección de la calle Mariano y la Ruta A34, en el marco de una iniciativa que contempla sumar más puntos de espera en diferentes sectores de la localidad.

Según informó el Ejecutivo municipal, las estructuras buscan ofrecer resguardo a quienes aguardan el paso del transporte público y reemplazar parte de la infraestructura existente, además de ampliar la cobertura en zonas donde actualmente no hay espacios destinados a ese fin.

Plan para incorporar nuevos puntos de espera

El intendente César Salamín señaló que la intención del municipio es renovar algunas de las garitas ya instaladas y sumar otras en sectores donde la demanda cambió con el paso de los años. “Estas garitas son muy necesarias y hace tiempo que queríamos actualizar las que tenemos y poner en nuevos puntos. La localidad sigue creciendo y las necesidades cambian”, expresó.

El jefe comunal también indicó que las estructuras fueron diseñadas para poder ser trasladadas en caso de que cambien los recorridos o las necesidades de los usuarios del transporte.

Cómo son las nuevas garitas

La primera unidad instalada fue construida con chapa aislada retardante al fuego, estructura de tubbing y revestimiento interior de madera de Oregón.

Desde el municipio indicaron que además se incorporará iluminación en cada uno de los puntos donde se coloquen estas estructuras, con el objetivo de mejorar las condiciones de espera durante las horas de menor luz.

Las nuevas garitas presentan un diseño diferente al de las estructuras actualmente distribuidas en distintos sectores de El Hoyo y forman parte de una renovación gradual de la infraestructura vinculada al transporte de pasajeros.

Más instalaciones previstas

La colocación de esta primera garita forma parte de una etapa inicial. El municipio prevé avanzar con el armado e instalación de otras estructuras similares en distintos puntos de la localidad durante los próximos meses.

La incorporación de refugios para pasajeros responde a una demanda frecuente de vecinos que utilizan el transporte público para trasladarse entre barrios, acceder a establecimientos educativos, realizar trámites o viajar hacia otras localidades de la Comarca Andina.

O.P.