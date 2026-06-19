Legislatura del Chubut: se prorroga el plazo de convocatoria para el programa “Voz Joven”

La Legislatura del Chubut extendió hasta el próximo 30 de junio inclusive el plazo de inscripción para participar del programa “Voz Joven en la Legislatura”. Cabe señalar que, en una primera instancia, las inscripciones estaban previstas hasta el 25 de junio, por lo que se resolvió ampliar el período de convocatoria para facilitar la participación de más establecimientos educativos de toda la provincia.

La iniciativa surge a partir de un proyecto de ley presentado por el diputado provincial Emanuel Fernández (Despierta Chubut) y aprobado por la Legislatura. Está dirigida a establecimientos educativos de gestión estatal y privada que cuenten con estudiantes de los dos últimos años del Nivel Secundario.

En esta primera edición serán seleccionadas 27 escuelas de distintas localidades de Chubut, cuyos estudiantes participarán de instancias de capacitación, intercambio y trabajo conjunto con equipos técnicos de la Legislatura y diputados provinciales.

La ley que dio origen al programa establece que la propuesta se desarrollará en el marco de la celebración de un simulacro de Sesión Ordinaria, en los términos previstos por el Artículo 17° del Reglamento Orgánico Interno de la Legislatura del Chubut, permitiendo a los estudiantes experimentar de manera directa el funcionamiento del proceso parlamentario.

Durante el desarrollo del programa, los participantes elaborarán proyectos legislativos vinculados a problemáticas, necesidades e inquietudes identificadas en sus comunidades educativas y entornos locales. Para ello, recibirán acompañamiento técnico e institucional, además de formación sobre la dinámica parlamentaria, la redacción legislativa y el proceso de tratamiento de iniciativas dentro del ámbito legislativo.

La propuesta contempla encuentros presenciales y virtuales que permitirán a los jóvenes conocer de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo y fortalecer herramientas de participación ciudadana.

Entre todos los proyectos presentados, se seleccionarán cinco iniciativas, cuyos autores tendrán la oportunidad de debatirlas en una sesión simulada que se desarrollará en el recinto de la Legislatura del Chubut, reproduciendo la dinámica de una sesión parlamentaria.

De esta manera, la propuesta busca fortalecer valores vinculados al diálogo, el respeto institucional, la construcción colectiva y el compromiso social, brindando a las juventudes un espacio concreto para expresar sus ideas y transformarlas en propuestas para el desarrollo de sus comunidades.

Las instituciones educativas interesadas en participar podrán realizar consultas e inscribirse a través del correo electrónico vozjoven@legislaturadelchubut.gob.ar o mediante WhatsApp al 2945-404983.