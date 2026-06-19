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Por Redacción Red43

"Volver a hablar de Belgrano": el acto de promesa de lealtad en la Escuela 24

La directora Gabriela Lescano enfatizó la importancia de mantener vivo el legado de los próceres nacionales a través de una ceremonia que integró historia, compromiso y la participación activa de los estudiantes.
Por Redacción Red43

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Para la Escuela 24, la promesa de lealtad a la bandera es una actividad central en el calendario escolar. "Yo creo que es una de las máximas tareas del año para los chicos de cuarto grado", afirmó la directora Gabriela Lescano. La propuesta, que hoy incluye tanto a la enseña nacional como a la provincial, requiere una gran coordinación. "Mucho ensayo, mucho compromiso, docentes, estudiantes, familias también", señaló Lescano.

 

El éxito del evento fue resultado de un esfuerzo compartido donde las familias asumieron un rol clave en la logística externa. Sobre el desarrollo de la jornada, la directora comentó: "Salió muchísimo, todos nos sentimos así como muy de casa, muy natural". La adrenalina propia de los estudiantes de cuarto grado fue un componente inevitable del acto: "Tiene su propia emoción muy grande, por eso también tuvimos algunas chicas que se sintieron un poco mal, porque es tanta la adrenalina que en ese momento se levanta". No obstante, el balance fue sumamente positivo: "Yo creo que si los chicos lo disfrutaron, los docentes, las familias lo disfrutaron, eso es lo que tiene que pasar".

 

Uno de los pilares pedagógicos de la jornada fue la revalorización de la historia argentina y sus referentes. "Hablar de Belgrano, volver a hablar de Belgrano, no olvidarnos de las figuras patrias, los próceres de nuestro país, que son tan importantes y no tenemos que olvidar", enfatizó la directora. Durante toda la mañana, los estudiantes repasaron hechos históricos, preparándose con entusiasmo para el momento de la promesa. "Los chicos ya vinieron preparados para el acto, los demás también estaban todos con una expectativa de lo que iba a pasar", concluyó Lescano.

 

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