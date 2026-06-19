Patagotitan mayorum: el gigante chubutense que asombró al mundo

La historia comenzó con un aviso fortuito: un trabajador rural detectó un hueso que sobresalía de la tierra en la provincia de Chubut y dio aviso inmediato al Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de Trelew. Aquella alerta desencadenó una de las excavaciones más ambiciosas de la historia argentina.

Tras más de tres años de arduo trabajo de campo, los científicos lograron extraer más de 150 fósiles pertenecientes a, al menos, seis ejemplares distintos. Esta cantidad de material permitió a los investigadores reconstruir gran parte del esqueleto del Patagotitan mayorum, una especie que habitó nuestro territorio hace más de 100 millones de años.

Las dimensiones del titán son difíciles de dimensionar para la mente humana: cerca de 40 metros de largo, un cuello de 12 metros de extensión y un peso estimado de 70 toneladas. Estas cifras lo consolidan como el dinosaurio terrestre más grande del que se tenga registro.

El proyecto fue liderado por destacados científicos del CONICET, entre ellos Diego Pol y José Luis Carballido, quienes trabajaron en conjunto con las instituciones locales para llevar adelante el proceso de limpieza, estudio y catalogación de las piezas. La relevancia del descubrimiento fue tal que los resultados fueron publicados en las revistas científicas más prestigiosas del planeta, posicionando a la paleontología argentina en la cúspide de la comunidad internacional.

En un presente donde la inversión y el valor de la ciencia suelen ser objeto de debate público, la historia del Patagotitan funciona como un recordatorio necesario. Este logro no fue producto del azar, sino del trabajo sostenido de investigadores, universidades, museos y organismos públicos argentinos que apuestan por la generación de conocimiento desde nuestros propios territorios.

El gigante de Chubut no solo representa una pieza clave para entender la evolución de la vida en la Tierra, sino también un testimonio vivo del talento y la capacidad instalada que posee nuestro país para protagonizar hitos científicos que trascienden fronteras.