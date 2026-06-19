-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43
19 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Patagotitan mayorum: el gigante chubutense que asombró al mundo

Más allá del hito paleontológico, este hallazgo es un testimonio del valor estratégico de nuestros investigadores, universidades y museos públicos en la producción de conocimiento.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La historia comenzó con un aviso fortuito: un trabajador rural detectó un hueso que sobresalía de la tierra en la provincia de Chubut y dio aviso inmediato al Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de Trelew. Aquella alerta desencadenó una de las excavaciones más ambiciosas de la historia argentina.

 

Tras más de tres años de arduo trabajo de campo, los científicos lograron extraer más de 150 fósiles pertenecientes a, al menos, seis ejemplares distintos. Esta cantidad de material permitió a los investigadores reconstruir gran parte del esqueleto del Patagotitan mayorum, una especie que habitó nuestro territorio hace más de 100 millones de años.

 

Las dimensiones del titán son difíciles de dimensionar para la mente humana: cerca de 40 metros de largo, un cuello de 12 metros de extensión y un peso estimado de 70 toneladas. Estas cifras lo consolidan como el dinosaurio terrestre más grande del que se tenga registro.

 

El proyecto fue liderado por destacados científicos del CONICET, entre ellos Diego Pol y José Luis Carballido, quienes trabajaron en conjunto con las instituciones locales para llevar adelante el proceso de limpieza, estudio y catalogación de las piezas. La relevancia del descubrimiento fue tal que los resultados fueron publicados en las revistas científicas más prestigiosas del planeta, posicionando a la paleontología argentina en la cúspide de la comunidad internacional.

 

En un presente donde la inversión y el valor de la ciencia suelen ser objeto de debate público, la historia del Patagotitan funciona como un recordatorio necesario. Este logro no fue producto del azar, sino del trabajo sostenido de investigadores, universidades, museos y organismos públicos argentinos que apuestan por la generación de conocimiento desde nuestros propios territorios.

 

El gigante de Chubut no solo representa una pieza clave para entender la evolución de la vida en la Tierra, sino también un testimonio vivo del talento y la capacidad instalada que posee nuestro país para protagonizar hitos científicos que trascienden fronteras.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Infracción al código alimentario: llevaba 11 animales faenados en el asiento una camioneta
2
 Esquel lanza un nuevo plan de regularización de deudas con importantes beneficios
3
 Emiten alerta amarilla por lluvias y posibles nevadas en la cordillera chubutense
4
 Otra mala noticia para Jones Huala: sumó más imputaciones y seguirá preso hasta agosto
5
 De película: tiraron a un nene de 3 años a los cocodrilos y una mujer se arrojó para rescatarlo
1
 Promulgan ley para regularizar armas de fuego sin registrar
2
 Patagotitan mayorum: el gigante chubutense que asombró al mundo
3
 Repoblar la Patagonia: un proyecto integral para recuperar el trabajo rural
4
 "Volver a hablar de Belgrano": el acto de promesa de lealtad en la Escuela 24
5
 Legislatura del Chubut: se prorroga el plazo de convocatoria para el programa “Voz Joven”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -