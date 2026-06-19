De película: tiraron a un nene de 3 años a los cocodrilos y una mujer se arrojó para rescatarlo

Un niño de tres años fue arrojado al recinto de los cocodrilos del zoológico Johnson's of Old Hurst, en Inglaterra, y la propietaria del establecimiento, Tracey Johnson, se lanzó para rescatarlo. El menor fue trasladado con heridas de gravedad al Hospital Addenbrooke, en Cambridge, y permanece internado en estado crítico pero estable.

La Policía de Cambridgeshire informó que recibió el aviso sobre el incidente a las 13:24 del jueves y que un hombre de 30 años fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato después de ser identificado por los investigadores como el responsable del ataque contra el niño. Posteriormente, las autoridades confirmaron que el sospechoso quedó en libertad bajo fianza.

Las autoridades también indicaron que, hasta el momento, no existen elementos que permitan establecer una relación previa entre el detenido, oriundo de Norfolk, y el menor.

Según la policía local, el hombre fue declarado no apto para ser interrogado. Medios británicos como el Daily Mail señalaron que presenta una discapacidad intelectual.

La dueña del zoológico no dudó en descender al recinto para sacar al niño. La mujer dirige el establecimiento junto a su esposo Andy Johnson y ambos cuentan con amplia experiencia como cuidadores de animales.

“Conozco muy bien a Tracey, es una mujer encantadora y creo que debemos reconocer que sus acciones fueron increíblemente heroicas. Francamente, es justo lo que esperaría de ella; es exactamente lo que haría. Es una mujer muy valiente y fuerte”, reconoció Chris Newman, director del Centro Nacional para el Bienestar de los Reptiles, en declaraciones a BBC Radio 4.

Además, expresó: “Eso es lo que esperaría de Tracey, así es ella como persona. Sé que debe ser increíblemente difícil. Por el momento no lo sé, no he hablado directamente con la familia. Les envié un mensaje ayer para desearles lo mejor”.

“No sé en qué recinto estaba, pero la caída es de unos 4,5 metros, así que el hecho de que entrara tan rápido y salvara al niño es realmente un acto de valentía extraordinario”, destacó.

La inspectora Verity McCann explicó que se entablaron distintos diálogos con “las personas que se encontraban en el zoológico en el momento de este lamentable incidente para comprender mejor las circunstancias”.

“No creemos que el hombre detenido y el niño se conozcan”, deslizó. El servicio de ambulancias confirmó que al lugar fueron enviados un vehículo de asistencia médica, un vehículo de respuesta rápida, y un helicóptero sanitario para asistir en el operativo.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, Johnson's of Old Hurst informó que, “por respeto a la familia”, el sector Tropical House permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. El establecimiento añadió: “Nuestros pensamientos y oraciones están con el niño y su familia tras el incidente ocurrido hoy”.