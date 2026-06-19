Otra mala noticia para Jones Huala: sumó más imputaciones y seguirá preso hasta agosto

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó la ampliación de la imputación contra Facundo Jones Huala y ratificó la prórroga de su prisión preventiva por otros 90 días, por lo que continuará detenido al menos hasta el 30 de agosto. La decisión ratifica una resolución previa del juez federal de garantías de Bariloche, Gustavo Zapata.

Los magistrados consideraron que continúan vigentes los riesgos procesales que justifican la medida cautelar y sostuvieron que el plazo de la prisión preventiva se mantiene dentro de los límites establecidos por la legislación vigente. Además, señalaron que la expectativa de una eventual condena y los antecedentes del imputado respaldan la continuidad de la detención.

En el marco de la investigación, la fiscalía amplió la acusación y le atribuye haber integrado desde 2011 la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la que considera una agrupación destinada a imponer sus ideas mediante la fuerza y la intimidación.

Asimismo, los investigadores sostienen que habría formado parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos que podrían afectar el orden constitucional. Según la acusación, dicha organización tendría presencia en Río Negro, Neuquén y Chubut, contaría con una estructura de tipo militar y mantendría vínculos con agrupaciones que operan en territorio chileno.

La causa continúa en etapa de investigación y las nuevas imputaciones deberán ser analizadas en las instancias judiciales correspondientes. Por su parte, la defensa de Jones Huala mantiene sus cuestionamientos a las medidas adoptadas durante el proceso.