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Por Redacción Red43

Extienden las inscripciones para la Especialización en Docencia Universitaria en la UNPSJB

Se extiende la convocatoria para la Especialización en Docencia Universitaria en la UNPSJB sede Esquel. Los interesados en realizar este posgrado podrán completar su pre-inscripción hasta el 26 de junio.
Por Redacción Red43

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