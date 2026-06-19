Catorce pinos fueron retirados y habrá reemplazo con nativas

La extracción de pinos se realizó en boulevard Las Marías durante la jornada de este jueves, luego de detectarse que los ejemplares generaban interferencias en el tendido eléctrico y presentaban riesgo de caída sobre viviendas cercanas. La intervención alcanzó a catorce árboles ubicados en ese sector urbano.

El operativo formó parte de un trabajo que tiene como objetivo reducir situaciones de riesgo en distintos puntos de la localidad. Según explicó el intendente César Salamín, las tareas responden a la necesidad de ordenar el arbolado y evitar inconvenientes vinculados tanto a la infraestructura eléctrica como a la seguridad de las construcciones linderas.

Intervención en el tendido eléctrico

Para poder avanzar con el retiro de los ejemplares, se debió intervenir previamente en el sistema de cables del sector. Esto implicó la suspensión del suministro eléctrico durante algunas horas, con el objetivo de realizar un trabajo seguro en altura y el manejo de las herramientas necesarias para el corte y retiro de los pinos.

La operación fue realizada de manera coordinada entre personal municipal, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, la Dirección General de Servicios Públicos y la Cooperativa Costelho, que colaboraron en las distintas etapas del procedimiento.

Reordenamiento del boulevard

Tras la extracción de los pinos en boulevard Las Marías, se prevé continuar en los próximos días con el trozado de las secciones más grandes de los árboles. El objetivo es dejar el espacio completamente despejado y en condiciones para su uso cotidiano.

Debido a las características del lugar, donde la calle presenta un ancho reducido, se proyecta una modificación del trazado original. El objetivo, según explicaron, es mejorar la circulación peatonal y habilitar sectores de estacionamiento, ordenando el tránsito en la zona.

Reemplazo con especies nativas

Una de las etapas posteriores del plan contempla la reposición del arbolado. En lugar de los pinos retirados, se plantarán especies autóctonas como coihues, ñires y maitenes. Esta decisión busca adecuar el entorno a la vegetación propia del ambiente cordillerano y favorecer un crecimiento más compatible con el espacio urbano.

Mientras tanto, la leña resultante de la extracción quedará disponible para vecinos que deseen retirarla, una vez finalizadas las tareas de trozado y limpieza del boulevard.

O.P.